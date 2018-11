Hun så på seg selv i speilet med kritisk blikk. I innboksen hadde det kommet e-post med tilbud på både det ene og andre. Blant annet fuktighetsserum. «Huden din blir plumet og vakker». Plumet? Mener de plumpet? Pumpet? Plommet? Plume på fransk betyr fjær. Blir huden fjærlett? Florlett? Hun ga opp. Gikk på jobb. Der fortsatte de språklige utfordringene.

«Utskriften er holdt tilbake fordi det mangler ressurser». Printeren var tom for papir. Tom. For. Papir. Gikk det ikke an å bare si det da? Hun fylte på. Seinere ble det en tur på butikken.

Hun gruet seg litt i denne pussige tiden mellom høst og vinter, der halloween såvidt er ute, og advent lurer seg inn, samtidig som noen trør til og kjører full julenisseinvasjon samtidig som plakatene roper oppmerksomhetskrevende om black friday giant sale. Hun kjente trassen vokste i henne. Hun fikk lyst til å ta med en rød tusj og krysse over de verste, språklige utilgivelighetene.

Klesbutikkene var de verste. Grelle, gedigne plakater med en grim bastardblanding av engelsk og norsk.

Velkommen til stort SALE med kjempepriser på PANTS. Nå starter vårt pre X-mas salg! Holiday festivities, kjøp nå! Se våre utvalgte, flotte styles! Funny X-MAS julegenser. Shop nyheter i vår nettboutique. Alt dette mens skiltene med We love dad! Hurra for farsdag! akkurat var pakket bort.

Hun kjente migrenen kom snikende. Hun trengte en hodepinetablett, og svingte mot apoteket. Det var velsignet normalt, med unntak av et «Klar til fest», og ukens tilbud på refleksvester. Hun ble bydd på en honningkamferdrops og satte seg på en krakk med kundebladet mens hun kjente hvilepulsen kom ruslende. Så fikk det heller være at det var jul for alle pengene innerst i lokalet.

Hun spurte damen bak skranken om hun hadde en plumekrem, et desperat «If you can’t beat them, join them»-forsøk.

Det var 40 dager til jul.