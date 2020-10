– Trumps metode er å skape kaos, bølle rundt, avbryte og lyve

PODKAST: I ukens episode av Aftenbla-bla tar vi temperaturen på Amerika og Trump vs. Biden. Vi snakker også om ordføreropprøret mot Bent Høie, lokale og sentrale koronaregler, Bondeviks sønns nye parti, joggesko, crocs, joggesko og finner opp nye sentrumspartier.

Leif Tore Lindø Journalist

Donald Trump og Joe Biden har nettopp hatt sin første presidentdebatt. det gikk fryktelig hardt for seg. Biden kalte Trump «en klovn» og «den verste presidenten noensinne», og da Trump holde munn. Trump svarte med angrep, usannheter og kaos.

Den amerikanske presidentens skatteopplysninger ble også offentliggjort denne uken, av The New York Times. de viser blant annet at Trump kunne vært konkurs hvis det ikke var for reality-tv.

I ukens Aftenbla-bla ser vi nærmere på stå i USA, på kampen mellom Trump og Biden og diskuterer og vi vil se spor av sjauen også i Norge, eller om smitten allerede er her.

– Trumps metode er å skape kaos, bølle rundt, avbryte og lyve. Han oppsummerer på mange måter sitt fire år lange presidentskap på én debatt, sier Jan Zahl.

I panelet sitter også professor Janne Stigen Drangsholt, kommentator Harald Birkevold og journalist Leif Tore Lindø. De diskuterer også ordføreropprøret mot Bent Høie, snakker om det nye partiet Sentrum og panelet har en opphetet debatt om crocs, joggesko, farger og om sønnen til Kjell Magne Bondevik virkelig heter Sønnen Til Kjell Magne Bondevik Bondevik.

