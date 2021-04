Våre nye koloniherrer

FRIPENN: Vi trenger en digital frigjøringskrig, og den bør absolutt ikke organiseres via Facebook.

«Når våre nye koloniherrer tvinger NRK til å følge deres avtaler også på ideenes marked, er det kulturministerens fordømte plikt å gripe inn,» skriver Sven Egil Omdal. Foto: Berit Roald

Sven Egil Omdal Journalist

Vi blir kolonisert av teknologiske imperiebyggere. De tapper våre rikdommer og utnytter våre personlige data til å bygge opp ufattelige formuer hos seg selv, samtidig som de påtvinger oss kolonimaktens forknytte normer og regler.

Kastet ut

NRK Super viste barna at rumper, bryst og penis kommer i mange slags størrelser og varianter. I en befriende serie fikk ungene se at Superkroppen er den du har. Men for Google, en av våre nye koloniherrer, ble det en rumpe for mye. NRK fikk problemer med å oppdatere appen i Google Play, som mange bruker for å se fjernsyn.

Holocaustsenteret skal vaksinere oss mot ideer som kan føre til folkemord og overgrep mot minoriteter. Da de la ut bilder på Facebook om Qanon og andre rugekasser for konspirasjoner, ble både senterets egen konto og kontoene til 12 ansatte sperret.

Ahmed Falah måtte flykte fra Irak da satiretegningene hans utløste temmelig håndfaste drapstrusler. Nå lever han i Norge, beskyttet av friby-systemet. I fjor fikk han Ossietzky-prisen for fremragende innsats for ytringsfriheten. I februar ble han utestengt fra Instagram etter en tegning som viste hvordan barna i Jemen lider under krigen.

Universitetsforlaget har ikke kunnet annonsere på Facebook på over ni måneder. De får ikke vite hvorfor, men antar at det er fordi også de har forsøkt å advare mot konspirasjonsteorier.

Noen får ikke beskjed om hvorfor de er kastet ut av den nye digitale allmenningen, andre får melding om at de har krenket amerikansk bluferdighet. Google ga NRK beskjed om at Superkroppen ikke passet for barn, derfor får ikke nordmenn fritt se NRK. Som kjent er det etter amerikansk standard akseptabelt å vise et menneske som får hodet revet av, men ikke et som frivillig tar av seg klærne.

Frivillig impotent kulturminister

Hva gjør kulturminister Abid Raja med dette? Han er tross alt NRKs generalforsamling helt alene. Til Aftenposten sier han: «Jeg mener at staten ikke skal gå direkte inn i avtaler og diskusjoner mellom selskaper, heller ikke når det er NRK vi snakker om».

Dette er en frivillig impotent manns tale. I vedtektene som Raja skal verne om, står det at NRK skal oppfylle demokratiske behov i samfunnet, ivareta ytringsfriheten og være tilgjengelig for hele befolkningen. Alt dette forsøker Google, Apple og Facebook å begrense. Når våre nye koloniherrer tvinger NRK til å følge deres avtaler også på ideenes marked, er det kulturministerens fordømte plikt å gripe inn. Det har andre lands politikere innsett. Hvis han legger vekk selfiekameraet en liten stund, kan Raja se hva regjeringene for eksempel i USA, Tyskland, Frankrike og EU holder på med.

Ta makten tilbake

I januar endret den tyske forbundsdagen konkurranselovene slik at Tyskland blir det første landet i verden som innfører preventive tiltak mot teknogigantenes markedsmakt. Normalt kan myndighetene bare gripe inn etter at et selskap har misbrukt sin dominerende posisjon. Nå får Bundeskartellamt, det tyske konkurransetilsynet, mulighet til å handle før misbruket skjer. Selv om det er omstridt, åpner loven også for et fast track i rettsvesenet, slik at teknogigantene ikke kan bruke sine advokathærer til å trenere vedtak.

Sammen med Frankrike presser Tyskland hardt på å for å få EU til å vedta to lover, Digital Markets Act og Digital Services Act, som begge har til hensikt å ta tilbake noe av makten som hoper seg opp i kolonihovedstaden California. Danske Margrethe Vestager, kommisjonens visepresident og kommisær for konkurranse, siterer David Bowie og sier til sine kolleger at «Now’s the moment when you can be heroes». I øyeblikket er prosessen riktig nok i ferd med å kjøre seg fast i en krangel i EU-parlamentet om hvem som skal lede den, men Vestager sier at «dette er en vekkerklokkealarm uten snooze-funksjon». Det må skje nå.

I Klassekampen viser Bjørgulv Braanen til en dansk undersøkelse av den samfunnskritiske digitale infrastrukturen. For ti år siden var den regulert av det offentlige, og eid av danske selskap eller staten. Nå er det meste kontrollert av noen få utenlandske konsern.

En trussel mot den frie verden

Google og Facebook oppgir bare en brøkdel av omsetningen til beskatning i Norge, og bidrar ikke mer enn et middels bilverksted til fellesskapet. Selv om regnskapene deres er skjult i en digital sky, er det beregnet at de stikker av gårde med halvparten av det digitale annonsemarkedet i Norge, og deres andel stiger.

Vil vi klage på den nye kolonimakten, har vi hittil vært omtrent like hjelpeløse som en bonde i India under britenes styre. Abid Raja er neppe noen ny Gandhi, men det ville være fint om han mer entusiastisk sluttet Norge til den internasjonale frigjøringsbevegelsen som langsomt tar form. Det kan virke paradoksalt at denne uavhengighetskrigen er ledet av stater, men fordi Google, Facebook, Amazon og Apple er i ferd med å overta statenes makt til å regulere både det åndelige, økonomiske og teknologiske markedet, er det ekstremt viktig at statene slår hardt og effektivt tilbake.

Kjersti Løken Stavrum, leder for Ytringsfrihetskommisjonen, kaller teknogigantene for en trussel mot den frie verden. Hun skjønner det Raja sliter med å forstå. Det gir håp om at kommisjonens rapport vil romme forslag til hvordan også den norske regjering – med en mer handlekraftig kulturminister – kan bekjempe trusselen og gjenvinne noe nasjonal suverenitet også på nettet.

