Podkast: – Hallo, vi vet hva covid er!

Nye koronatiltak, danske regler, politisk koronakrangling, litt tax free og superrikinger. Ny episode av Aftenbla-bla ute nå.

– Det er ganske komplisert. Du har en perfekt storm: Det er velkjent at det er fastlegemangel og mangel på intensivsykepleiere i dette landet. Du har mangel på visse typer leger og det tar lang tid å ordne opp i. Så sier Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet at de ikke kan bemanne sykehusene permanent for en krisetilstand, det koster altfor mye. Det er lett å være enig i. Men det som nok forundrer mange, er at det, tilsynelatende, er lite som skal til før systemet kneler, sier Harald Birkevold.

Tirsdag strammet regjeringen til med strengere koronatiltak for å hindre overbelastning av helsetjenesten.

– Kanskje kunne noen problemer vært løst ved å kaste inn forferdelig mange milliarder kroner i helsevesenet. Men hva skal du gjøre på kort sikt? Hente inn leger og sykepleiere fra andre land som også har en pandemi å håndtere? spør Birkevold.

Støtteordninger samtidig eller etterpå?

Jan Zahl påpeker at de samme politikerne som frem til i høst satt i opposisjon og kritiserte regjeringen for ikke å gjøre nok, nå sitter med makta.

– Tidligere var Abid Raja kulturminister og fikk så mye kjeft at håret sto rett opp selv om han hadde masse gele i. Ikke minst fikk han kjeft av Anette Trettebergstuen som mente at støtteordninger måtte være på plass i forbindelse av at nye tiltak skulle iverksettes, ikke lenge etterpå. Nå er det hun som sitter og administrer kulturlivet og her kommer mange tiltak som gjør det uklart om kulturlivet er stengt eller åpent. Men det som iallfall er uklart er hvilke kompensasjonsordninger som finnes. Det viser seg at det ikke er så lett å sitte og styre likevel, sier Zahl.

– Hallo, vi vet hva covid er!

Janne Stigen Drangsholt er heller ikke helt fornøyd med varslingen av tirsdagens pressekonferanse - der de nye innstrammingene ble lagt presentert.

– Hvorfor må de komme dagen før og si at de skal ha pressekonferanse? Kan de ikke si det på morgenen, at de skal ha pressekonferanse om to timer, slik at vi slipper og gå og grue oss. Og når dagen etter kommer, så er det ikke klokken 12, ikke klokken 16, men klokken 19 de samler pressen. Vi må gå med angst hele dagen. Det er så dårlig gjort, sier Drangsholt og fortsetter:

– Når de da begynner pressekonferansen, trenger vi ikke en lang innledning om hva covid er. Vi har fått det med oss.

I tillegg til koronatiltak og politisk koronakrangling blir den nyoppdagede hytten på månen tema. Jan har også vært i Danmark, der de faktisk bruker koronapass. Det ble også en tur i taxfree-en og kjøp av Adan Driver. Harald mener de superrike er enda mer superrike enn vi tror, men gjør det noe? Janne anbefaler julefilmer, Leif Tore henger seg opp i nazister og felling av svensker ved grensen og alle synger Ketil Stokkans gamle MGÅ-hit «Omikron».

Hør episoden her:

