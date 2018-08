Garderobeliv

Det er mye som skal inn i ordnede former etter en sommer med til dels frislepp. Men til slutt kommer alvoret. Mor mimret litt om fjoråret. Det hadde begynt så fint. Barn 1 hadde store planer om å holde orden, og mor så for seg at hun kanskje ikke trengte å gå innom skolen flere ganger i uka. Det viste seg å ikke stemme. Det ble stadig bedre og bedre plass i garderoben hjemme – og tilsvarende fullt på skolen. En hustrig uke kom barnet hjem uten jakke fire dager på rad. På den femte, rufsete dagen stirret han forbauset på de tomme knaggrekkene. "Hvor er jakka mi?"

Mor ba ham ta på en tjukk genser, og fulgte ham ned for å hente fire jakker, to par regnbukser, tre støvler (den fjerde lå hjemme), seks luer og en matboks med loddent innhold. Hun nikket forståelsesfullt til en mor i andre enden av garderoben, lignende utstyrt, men i tillegg i manko en dyr utebukse, sykkelhjelm og gymbag.

En dag oppdaget hun at han hadde gnagsår. "Det er de nye skoene, de er altfor store", klaget han. Ved inspeksjon, viste det seg at skoene var to nummer for store. Etter litt detektivarbeid, sporet hun opp riktig eier. Som på sin side hadde gått med to nummer for små sko i noen dager...

Så kom fjerde klasse. Mor var spent. En førsteklassing i tillegg. Hvordan ville garderoben funksjonere? Mor hellet sterkt i retning at dette var kjønnsrelatert. For førsteklassingen hadde stålkontroll på alt sitt.

Dag to regnet det om morgenen. Barn 1 gikk ut i fullt regntøy og kom hjem med regntøyet i pose da solen skinte. Mor holdt på å besvime. Dag tre: Jakke på skolen, men løfter om å ta den med hjem. Til gjengjeld hadde vi to jakker hjemme som ikke var våre. Dessuten var joggeskoene til barn 2 borte. Alt var som det pleide.

Hun gledet seg allerede til vinteren: Skjerf, luer, raggsokker, utedresser, surklende støvler... Heldigvis var det bare ti måneder til sommerferien. 300 dager. Det kom til å fly avgårde. Som vinterhansker i en skolegarderobe.

