Men egentlig var det en uting med den kalde sidevinden. Hadde gjort seg med en liten varmeovn, rett og slett. Men det ble med den syndefulle blaffet av en tanke. Slikt energisløseri gjorde ham dessuten varm nok til å holde ut. Lenge. Alle disse som lot vannet renne og lyset stå på badet over natten. Han kjente varmen bre seg. Den rettmessige harme hadde en oppkvikkende effekt, på flere måter. Han hoppet litt opp og ned og flekset skinkene litt for å gjøre seg klar til en lang økt.

Plutselig hørte han en kjent stemme bak seg: «Nei, står du her igjen?» «Forrige uke var det Sandberg. Uken før det et essay i Morgenbladet med sykt mange kommafeil. Så bomringen, fulgt av folk som insisterer på å si "entrekååå", og ikke "antrekått", eller ikke klipper hekken mot skolestart. Denne uken var det Sandberg igjen. Hva er det du hisser deg opp over nå da Svein?»

Han lot seg ikke affisere, bare pekte med en finger dirrende av rettferdig harme.

«Cruiseskip? Seriøst? Har du ikke kommet over det?»

Han vurderte å snu seg, men var redd det fort kunne misforstås nå som vinden hadde tatt seg opp.

«Sju skip synes som sju skip for mye», sa han stolt.

Kvinnen fnøs. "Skaff deg en hobby. Bridge eller nålefilting."

«Ta bilde av meg da, i det minste, kvinne?»

«Nei, den utsikten får du ordne selv, det er ikke freddan' en gang, sa kvinnen og gikk.

Han undret seg litt. Skulle, skulle ikke, kaldt, for kaldt, zoomlinse eller ikke... Det var dumt Frederic Hauge aldri hadde svart på mailene hans. Sammen hadde de stått sterke.

Nei, der kom skipet sigende rundt neset like nord for ham. Han løp til nærmeste stein, satte klart kameraet, løp tilbake og tok hoftefeste. Rettet seg i ryggen.

Vinden tok seg opp, men det fikk bare stå til. Noen ganger må bare en mann få være en mann. Og gjøre så godt han kan. Hvis ikke cruiseturistene tok hintet denne gang, fikk han skrive et glødende leserinnlegg. På resirkulert papir.