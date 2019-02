De brune såpene var kjøpt inn og plassert ved hver sin vask, akkurat slik vi hadde fått beskjed om. Vi hadde til og med kjøpt inn et nytt utebord med vonde stoler i en knalsk farge.

«Dynene skal ligge tilfeldig i senga», var beskjeden fra stylisten. Joda. Vi hadde nå redd opp og røsket til, men det så egentlig ikke så tilfeldig ut. Kona hadde lest et sted at et lett karateslag på putene skulle gjøre susen. Så det hadde vi gjort. Utilfeldig tilfeldig, kanskje? Det var nå slik det skulle være. Beviset så vi i alle boligannonsene på Finn.no.

Nå var det store spørsmålet hvordan vi skulle flytte ut alle tingene vi brukte for å bo i leiligheten til et usynlig sted, samtidig som lillebror på én måned skulle trøstes, ammes og skiftes på. Problemet var at vi ikke eide et usynlig sted. Det trygge ammestedet var endevendt og stellebordet visste vi ikke hvor hadde tatt veien. Jeg kjente at t-skjorta var blitt klam. En dusj hadde gjort seg, men hva ville da skje med den glinsende kranen og det speilblanke kabinettet? Det føltes som at det lå feller overalt. Skjær i sjøen, som kunne senke boligprisen med flere hundretusen.

Mannen som skulle ro en rev, ei høne og en sekk med korn over ei elv kunne ta seg en bolle. For ham fantes det iallfall en logisk løsning. Å gjøre en leilighet visningsklar med to 4-åringer og en baby derimot. Nei, nå gjaldt det å få tatt de bildene i en fei, slik at vi igjen kunne flytte tingene våre tilbake til der de hørte hjemme. Slik at leiligheten ble beboelig igjen.

