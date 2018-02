– Jamen, det er jo bare 6-7 timer siden jeg fødte mitt første barn?

– Ja, og så? – Igjen - tror du dette er noe sjukehus, eller? – Eh.... Ja? – Nei. Dette er et ytelsesoptimalisert servicetilbud, beregnet for å kostnadseffektivisere avleveringsprosess-relaterte problemer. – Eh... Mener du fødsler? – Det er gammeldags. Nå kaller vi det "intensjoner i samhandlingsreformen om befolkningsstyrking". Prosjektdirektøren har utarbeidet en kalkyle for videre fremdrift for denne avdelingens brukere. Og den er klar: Etter en totalvurdering av en resultatorientert måloppnåelse, tilgjengeliggjøres nå kompetansehevingen din innenfor rammen av ressurssituasjonen. Sånn. Flere spørsmål? – Eh... Ja. Mener du det at jeg har født et barn? Er det det som er måloppnåelsen?

– Som sagt, vedrørende en helhetlig tidshorisont initieres nå din ressurssituasjon til å medvirke til institusjonens videre fremdrift. Jeg kan ikke få sagt det mer tydelig. Sånn. Ta med en pakke maksibind og noen iskuber, og flytt deg. – Jeg er fortsatt usikker. Kaster dere meg ut? Nå? Jeg har vært 38 timer i fødsel, og har ikke sovet på de siste to ukene. Jeg husker ikke en gang hva barnet mitt heter, eller hvilket kjønn det er... Skal dere sende meg hjem? Nå? Det tar jo en time å kjøre hjem. Mannen min har heller ikke helt kommet seg etter strabasene, han ligger jo fortsatt på benken utenfor her med en kald klut på pannen. – Okei da. Vi er ikke helt umennesklige. Med hensyn til en mer sømløs forventningsjustering, initieres nå en utvidelse av din kunnskapsforankring.

– Eh... Som betyr? – Du får en time til. Åtte timer er maks. Men lykkes du i din ytterligere innsatsfokusering, skal du se at dette går helt fint. God tur hjem. Og gratulerer med reproduksjonsevnen i dette leveranseprosjektet. Ikke glem å fylle ut kundetilfredshetsskjemaet på vei ut.