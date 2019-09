Lett som bare det

Denne gangen ville han greie å nå målet om å springe en hel maraton. 42.195 meter på egne bein.

Han var motivert, han var noenlunde skadefri og han var på vei til å bli lettere. Det siste var viktig for å kunne nå målet, hadde han lest. Han hadde iallfall ikke lest om mange maratonløpere i tresifret vektklasse. Kånå hadde tatt styringen på dietten, som startet i samme øyeblikk som sommerferien var over.

Men bare få dager senere hadde han tatt over selv. Han kunne ikke ha folk med nazi-tendenser hengende over seg. Det fikk være grenser. Han kunne jo ikke grille uten å drikke øl, eller spise røykelaks uten majones.

Nå var han på god vei. Han hadde allerede vært tre ganger rundt Mosvatnet etter ferien. På forhånd hadde han sagt til seg selv at han ikke skulle bry seg hvis noen av de plagsomme gaggene vagget raskere enn ham på grusstien. Det var tøft å bli fraløpt av en liten, tjukk fugl med usannsynlig tynne bein, men han lot seg ikke affisere når det skjedde. Han holdt motet oppe og «løp» videre.

Maratonløpet blinket der framme. Han visste ennå ikke når eller hvor, bare at det skulle skje når han en gang ble klar. Han skulle iallfall aldri springe halvmaraton, som han anså for å være ren tortur for ingenting.

Maraton måtte det bli. En gang og aldri mer. Etterpå skulle han kjøpe Harley. Folk kom til å si at både maraton og Harley var typiske tegn på midtlivskrise, men det skulle han bare benekte. De som beskylder andre for midtlivskrise, har det selv, hadde han planlagt å svare.

En viktig grunn til at han skulle kjøpe Harley, var at han ikke regnet med å kunne gå på en stund etter maratonløpet, eller sykle, for den saks skyld. For det var godt mulig at han kom til å bli invalidisert av å springe over fire mil. Men da hadde han iallfall gjort det, og så hadde han en god grunn til å kjøpe Harley. Og ta motorsykkellappen, som han hadde planlagt å ta siden 1980-tallet.