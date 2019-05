Folkevalgte har elendige forhold i Eigersund

Eigersundpolitikerne er alt for beskjedne på egne vegne. Det minner meg om grusen utenfor slottet i Oslo. Alle ser at her burde det vært en annet belegg, men kongehuset orker trolig ikke å fronte ønsket. Det finnes alltid verdigere formål enn brustein. Slik har også eigersundpolitikerne det. Egersund har et stygt, shabby og lite egnet rådhus. Arbeidsforholdene er elendige for politikerne. Sjekk bildet. Frp-eren som havnet på metallkassen foran døren bør ha god rygg. Møtet varte i åtte timer. Likevel skjer det lite og ingenting. Jeg tipper det handler om frykten for å bli minnet om alt det andre som alltid fremstilles i kommentarfelt som viktigere.

Jeg gruer meg til møtene i rådhuset. Tilhørerbenken er under vinduene i skråtaket. Vinduene er ofte åpne siden ventilasjonsanlegget aldri er godt nok. For en halvdøv journalist er det nesten umulig å få med seg alt som blir sagt. (Det er heller ikke populært å rope «høyere» under møtene.) Jeg skrev en tilsvarende kommentar for noen år siden. Da skulle alt bli bedre. Det skjedde ikke, alt ble verre.

Eigersund rådhus er en stygg betongbunker. Den var stygg da den ble bygget, og den ble styggere da den fikk en svart etasje på toppen. Nå flytter brannvesenet fra Rådhuset til Langholmen. Gratulerer. Kommunen har kjøpt tomt i idylliske Nysund. I framtiden kommer brannslangene til å sprute sjampanje i pur glede over at de kom seg ut av det elendige Rådhuset. Trivselen kommer til å gå i taket for brannmenn og kvinner. Jeg unner virkelig de stakkarene som er igjen i Rådhuset den samme glede.

Onsdag traff jeg er forvirret sokndøl i inngangspartiet. Han hadde gått opp og ned noen ganger på jakt etter formannskapssalen. Jeg fikk loset ham inn i rett, politisk havn. Det heter Eigersund rådhus, men det er på ingen måte et rådhus for Eigersund. Kommunen har spredd seg over hele byen. Nå må du for eksempel gå et sted for å hente tillatelse for å slippe inn et annet sted. Sjekker du informasjonstavla i inngangspartiet i det som heter Lerviksgården, så er den i hytt og vær.

Det finnes en alvorlig side ved dette. Lokaldemokratiet er en skjør plante som fortjener det aller beste. Når arbeidsforholdene er elendige, preger det selvsagt prestisjen ved det å være politiker. Kommunestyret holder sine møter på Grand hotell. Her er forholdene bra, men politikerne er gjester. De hadde fortjent en kommunestyresal med en viss verdighet over seg. Jeg tror faktisk at den slags symbolkraft løfter kvaliteten også på politikken.

Nå forstår jeg at formannskapet kan bli flyttet til Menighetssenteret. Det er sikkert en velsignelse, men det er likevel ikke bra nok. Jeg har ikke sett programmene til partiene ennå. Men jeg håper virkelig at de skriver NYTT RÅDHUS med store bokstaver. Riv eller selg den gamle raben og gi kommunen et rådhus med skikkelige arbeidsforhold for alle. Men legg det i sentrum. Den slags identitetsmarkører må ligge midt i byen.