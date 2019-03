Vi her oppe på Egenes, så bestandig har stemt på Høire, vi bler litt skeptiske når partiet vårt nominere en fra langt ude på Malde så ordførerkandidat. Je mene atte det e sånn atte Malde ikke e en del av byen vår, men et landsens område udforbi, akkesom Sandnes.

En del av omegnen, allså.

Å da konne jo Høire lige gjerne nominert en fra Sandnes til å ver ordfører, sånn så for eksempel han så e ordfører i Sandnes nå, for han e vel den beste Høire-ordføreren Sandnes noen gang har hatt. Å så e det jo helt genialt atte an har infiltrert Arbeidspartiet så godt så an har gjort.

Nå har vi jo våre overløbere her oppe på Egenes og, sånne så von Winckelhumpen, for eksempel, så har begynt å stemme på Miljøpartiet De Galne, eller hva de nå hete, efter atte han fikk seg drivhus i haven å fikk seg sånnen Teslen-bil så ikke har motor, men bare et batteri.

Det fine med det siste, for å sitere von Winckelhumpen selv, e jo atte han har lov til å kjøre bilen, selv om an har tatt seg et glass portvin eller to for podagraen sin skyld, for det atte an ikke kan regnes så motorkjøretøy.

Nå har je sett det i avisen, atte der e sånne radikale så ska tromme å skrige i Folketeateret for det atte de ikke vil ha Høire-ordfører i byen vår mere.

Til de sie je bare det, atte de skolle bare visst.

Ja, det skolle de.

De skolle bare visst hvordan de hadde det i Sovjetonionen.

Der va ikke masse tromming å skriging der.

Å, nå kjenne je atte je bler helt altererte bare av å ta alt dette inn over meg. Kommonister så tromme å skrige. En Høire-ordfører fra langt ude på Malde?

Det har vi jaffal ikke hatt på lenge. Je må bent frem sedde meg ned å ha en liden jinn.