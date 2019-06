Det syns je først va en goe tanke, for det e jo mye kjekkere å gå på tjater på tjateret, enn på en aen plass. En aen goe ting, e atte en sammenslåing med moseomet må ver banesåret for denne nye dramatikken så je ikke skjønne noe av. For det atte hvisomatte tjateret å moseomet går sammen, så tar je det så en selvfølge atte vi får fokos på klassiske dramatikk.

Ikke sånn å forstå, atte je bare går på Shakespeare-stokker. Je lige Ibsen og. «Et dokkehjem» e jo fantastisk, for ikke å snakke om «Peer Gont».

Hva moseomet angår, så e det jo den blåhvalen så e det kjekkeste. Der va jo ingen her i hele byen vår, så hadde visst hvor store en blåhval faktisk va, hvisomatte ikke det va for den på moseomet, så vi alle har vokst opp med å stå å se på, på søndager med dårlig ver.

Derfor ble je helt altererte når von Winckelhumpen stakk innom her en kveld så han hadde vert nede ved Stokkenvannet, det lille, å tisst med kongepoddelen Frederic, den hjernedøde kjøteren.

Nå vil je helst ikke tenke på hva så kan få en mann så står å ser på atte en hond tisse på et tre, til å tenke på tjatere å moseomer, men det gjorde nå jaffal von Winckelhumpen. Å noe ska jo han og ha å ta seg til.

Da va det atte han plotselig å helt ud av det blå, fastslo atte blåhvalen på moseomet ikke e en blåhval, men en finnhval.

Hva gir du meg?

En finnhval må jo ver noe så de har oppe på Finnmarksvidden, å ikke nede i kjelleren på moseomet vårt. Hvordan har det gått til atte generasjoner av barn fra byens dannede familier har vert udsadde for sånnen vranglere, søndag efter søndag?

Nå syns je sannelig min hatt, atte der e drama nok på moseomet. De trenge ikke slå det sammen med tjateret for min del. Nei, je må bent frem sedde meg ned å kontemplere over denne dramatiske nyheden med en liden jinn.