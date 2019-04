Grunnen til at vi reiser til fjells og spiser marsipanegg i påsken, er at det var nettopp dette Jesus og disiplene gjorde. Da våren endelig kom, trakk denne gjengen med langhårede skiboms opp til Oljeberget - Asias høyeste fjell - som allerede den gang hadde flere nedfarter enn noen annet fjell, og en rekke utmerkede restauranter og barer.

Etter lange dager i bakken, brukte de å holde selskap om kvelden, såkalte oljeselskap, der de spiste marsipanegg og drakk eggelikør. Alt for å minnes marsipanfuglen som er kjent for å legge saftige marsipanegg med sjokoladeskall. Det kan vel ikke være noen annen forklaring på hvorfor vi reiser til fjells og spiser marsipanegg i påsken?

En kveld rant Jesus nedover fjellsiden helt til afterski-stedet Heidi's Getsemane Biergarten. Der støtte en av kompisene hans på en patrulje romerske soldater i tussmørket, som ga ham noe sølvtøy for å peke ut Jesus. En av romerne som hadde slekt i Stavanger, hadde sett på en lysreklame at Jesus skulle være verdens lys, og nå ville han gjerne sjekke om det kunne være riktig. Kompisen med sølvtøyet pekte på han med en lysende glorie over hodet, hvoretter den romerske soldaten måtte innse at lysreklamen øst for Breiavatnet ikke fôr med fake news. Halo!

Forbindelsene mellom Jerusalem og Stavanger var meget gode på denne tiden, med direkte flyrute med flere avganger daglig, da dette var før Avinor bygde en altfor dyr flyplass østpå som de panisk måtte styre alle flyene innom. Derfor kom både tradisjonen med å dra til fjells i påsken for å spise marsipanegg, og å holde seg med oljeselskap, raskt til å få fotfeste også her.

Derfor drar vi altså til fjells for å spise marsipanegg i påsken.