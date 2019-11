Miljøpartiet De Galne

DRØSET: Det va en ganske fine høstkveld, selv om der va litt kaldt.

arild i.

Von Winckelhumpen så innom i døren. Han hadde ikke vært nede ved Stokkenvannet, det lille, å tisst med kongepoddelen Frederic, den hjernedøde kjøteren. Nei, han hadde vert på møde i Miljøpartiet De Galne, så han har tegnt medlemsskab i.

Von Winckelhumpen va i fyr å flamme over det atte vi her i Norge, vi ska slotte med å borre efter olje nå, å begynne med å dyrke tang å tare i steden for. Det ska visst ver så lurt av osser, atte de aller smarteste så har en skjerv på bog, allerede e i gang med å investere i tareindostrien.

Je tror nok det, je, atte de i Miljøpartiet De Galne, de må ha røkt litt av den taren, for je kan ikke akkorat se for meg hvossen der ska bli mere penger i tare, enn i olje. - Å så ska vi ta inn så masse penger i skatter å avgifter, atte vi kan gi skattelette til de med lave inntekter, sa von Winckelhumpen.

E an blitt kommonist eller?

Han kan jo nesten melde seg rett inn i den flertallskollisjonen i bystyret, eller Det øverste sovjet, så vi kalle det her oppe på Egenes. Akkorat nå for tiden e der mere fornoft i den hjernedøde kjøteren så går å dilte efter an, enn der e i han selv.

Gå an.

Hvaffor ska de så har lide penger få skattelette? De betale jo nesten ikke skatt. Det e jo mye mere rettferdig, atte vi så e på den grønne gren ska få skattelette. Det e jo bare på den måden atte vi kan jevne ud skattelidelsene på en rettferdige måde.

Je bler helt altererte bare av å tenke på det.

Men hva har von Winckelhumpen tenkt å gjør med den taren, da?

Jo, det har an svar på. Han har tenkt å gi an til dyrene, sånn atte de kan spise an.

Men helledossen, der e jo ingen dyr så spise tare. Hvisomatte det va sånn atte kuene å sauene å grisene, å hva de nå hete alle sammen, va så glade i å spise tare, så hadde jo strendene å svabergene vert folle av kuer så sto å spiste tare, å fyllde opp både den ene å den andre maven.

Du kan jo gi det til Frederic, å se om han lige det, sa je.

Ja, eller bare fortsette å røge det, sa von Winckelhumpen.

Hva gir du meg?

Je tar heller en liden jinn.