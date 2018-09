Här i Sverige er vi just nu mycket inspirerad av era tullvägaksjon NOK er NOK.

Och jag erkänner med självbravur att vi nu har fått köpa ett licens på att köra samma aktion i Sverige, bara att sedan vi har svenska kronor, altså SEK, och inte norska kronor, altså NOK, så blir vår svenska franchise av det populära upproret hetande SEK är SEK, förstås.

Vi bildar senaste ett facebook-sajt som vi kaller just «SEK är SEK» för att erbjuda svenska folket, inte svenska eliterna förstås, att melda på sig och bjuda på sig her för att protestera mot tullvägarna her i svenska riket, förstås.

Om så skulde hända att tullvägsavgifterna förhöjds skulde man inte, om man tillhör lägre sociala klasserna, förstås, inte mere kunde köpa så mycket lösgodis som man skulde villa ha, ej heller ta på semester var annan vecka, eller i några tillfällen, gudarna förbjuda, måste noga sig med ungefär två, i stället för fyra surströmningsburkar i veckan.

Det är just det här vi i SEK är SEK protesterar emot.

Och vi är många, åtminstone hoppas vi vara många, och vi är skitförbannade.

Så har man dom här olycksaliga personerna som har knullat med varann och hittat få barn. Det har dom inte råd med längre. Inte om barnen måste åkas till och från på hockey och skidåkning var annan dag. Nej, för så måste man försälja barnen till några omresande finnländare, eller sån där, för att få råd om att betala tullvägavgifterna, förstås.

Vi i SEK är SEK önsker barnens bästa! Låte inte finnländerna ta barnen!

Och så har vi oldisarna som måste till läkare hela jäkla tiden, och det får dom inte råd med, när tullvägen hittar stan, och så faller dom döda om, bara för at jäklarna i Svenska Akademien och i den liberale prässen och muslimar och punkare och raggare skall ha tullväger över alt.

Jag är inte bara ledsen, jag är förtjusen!

SEK är SEK!