Hotellskam

Har du også kjent litt på skammen når du slenger håndkleet på badegulvet på hotellrommet? Du har kanskje vært kjempeflink og reist med tog eller buss eller båt dit du skal, enten du nå er der på ferie eller jobb. Klimasamvittigheten er i utgangspunktet ren som nysnø, fordi du har unngått utslippsverstingene som stadig letter og lander på flyplasser over hele kloden. Du har kanskje til og med hoppet over bacon og pølser på frokostbuffeen, og i stedet nøyd deg med kortreist, plantebasert pålegg.

Men så kommer du tilbake til rommet, hvor håndkleet fra morgendusjen ligger der som en skamplett på gulvet. Selv om rommet altså er fylt med informasjon om at hotellet helst vil la være å vaske det hvis de ikke må, for å spare miljøet (ikke for å spare vaskemiddel og strøm, bevares, det skulle tatt seg ut). Egentlig har du lyst på nytt håndkle. Det er litt av sjarmen med å bo på hotell: Man slenger fra seg våte håndklær på gulvet, går ut og gjør det man hadde planlagt, kommer tilbake til et rent og fint bad med rene, hvite, pent brettede håndklær. Kanskje har de til og med satt inn en ny dusjsåpe.

Men nå er det ikke lenger bare dette vi skal skamme oss over. Ved mitt siste hotellbesøk hang det informasjon på døra om at hvis de kunne slippe å komme inn og re opp senga og hva nå ellers stuepikenes og -guttenes oppgaver er, så skulle de donere et beløp til barn i nød.

Så i tillegg til å være miljøsvin på grunn av det med håndkleet, er vi nå medskyldige i at fattige barn ikke får det bedre. Vi har riktignok bidratt til at stuepikene- og -guttene fortsatt har jobb, men det er sikkert en mager trøst for både klimaet og de fattige barna. Og det verste er at det springer ut fra den barnslige entusiasmen vår over å slippe å re opp senga og vaske badet selv. Er det rart det går nedenom og hjem med planeten?