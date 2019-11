Dersom du velger ikke å glede deg over regjeringens budsjettforslag for 2020, vil du ha mindre glede i livet, men må leve hele året med dette budsjettet, siden de har flertall i Stortinget og forslaget mer eller mindre vil bli vedtatt.

Dersom du velger ikke å glede deg over nordavinden når an står på som verst, og det vannrette regnet pisker deg rød i trynet, vil du ha mindre glede i livet, men samme mengde vind og regn og røde piskemerker.

Dersom du velger ikke å glede deg over folk som ikke blinker før de plutselig vrenger bilen til venstre i små rundkjøringer, sånn at du må bråbremse, vil du ha mindre glede i livet, men samme mengde idioter i trafikken.

Dersom du velger ikke å glede deg over alle bleiene som skal skiftes hver dag, vil du ha mindre glede i livet, men samme mengde bleier.

Dersom du velger ikke å glede deg over folk som mener at positive tanker kan kurere ting som kreft, klamydia, heterofili og allsang, vil du ha mindre glede i livet, men samme mengde kjempepositive folk i verden.

Dersom du velger ikke å glede deg over at grått blir mer og mer din hårfarge, for hver dag som går, vil du ha mindre glede i livet, men stadig større mengde gråe hår, helt til hele hodet ditt er fullstendig grått, hvis ikke du blir skalla før det.

Dersom du velger ikke å glede deg over at du må skifte til vinterdekk før vinteren kommer for fullt, vil du ha mindre glede i livet, men like mange dekkskift i året.

Dersom du velger ikke å glede deg over omgangssyken med dens fasiliteter, vil du ha mindre glede i livet, men bli rammet like ofte og plutselig som alltid.

Dersom du velger ikke å glede deg over folk som står og henger på begge sider i rulletrappen når du er innstilt på å gjøre det du pleier å gjøre i alle trapper, vil du ha mindre glede i livet, men møte samme mengde hensynsløse sløkkaser i framtiden.

Dersom du velger ikke å glede deg over morgenen, med den første kaffekoppen og den første gjespen, vil du ha mindre glede i livet, men samme mengde morgener.

(Inspirasjon: Voss lyrikklag)