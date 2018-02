Monotremata

Mor henter eldstebarnet på teateret, der han har fått frest fra seg litt, og lært litt... eh.. hva har han lært egentlig? Det vet ingen, for han snakker ikke om det som skjer der. «Det handler om å utvikle seg selv, og bli god på det man selv kan bli god på. Mennesket i seg selv», svarte 8-åringen da hun spurte sist. Og det var det.

Denne gang bød han derimot på en sjelden gullklump, han nedlot seg til å si at de hadde imitert dyr. Og bevegelsene og måten dyrene oppførte seg på. Mor ble nysgjerrig, og lurte på hvilket dyr han hadde valgt?

- Du vet, de andre ville være sånne vanlige ting: Hund, fugl eller tiger. Noen ville være panter. Det var ganske ok, forresten.

- Men du da? Du er jo så glad i katter, alt som har med katt å gjøre, og har mast på oss i to år om å få katt. Du valgte vel katt?

- Nei. Det er for vanlig. Alle kan være katt.

- Kanskje en and da? Eller en elefant?

- Hallo. Hva tror du? Jeg er litt forkjølt, men jeg er ikke så tett i snabelen.

- En slange da? Vi så jo på dyrepasserne her om dagen. Du fikk litt sånn gledesgrøss av slangene, syntes jeg?

- Jeg skal aldri inn til slangene igjen, har jeg sagt. Hva lillesøster gjør, kan jeg ikke stå til ansvar for. Hun er så liten at hun ikke skjønner at man skal være redd for slangene, ikke holde dem. Barnehageunger er snåle sånn.

- Men hva var du da? Mor begynner å bli litt irritert. - Stå der, så skal jeg vise dere. Lillesøster ser spent på sitt store idol.

Eldstebarnet stanser også, og ser på oss. Så fremfører han en vakker pantomime av det mystiske dyrets kjærlighetsdans.

- Sånn er det på land, bedyrer han. Så legger han seg ned på bakken, og fremfører en vrikkende, ikke fullt så grasiøs runde.

- Og sånn er det i vannet.

- Men hva er det da?

- En platypus.

- Hæ?

- En plaaaaaatypus. Et nebbdyr, vel! Herlighet. Får dere ikke med dere noe som helst? Det er et pattedyr med gift som en slange, som har svømmehud, legger egg som en fugl, og har nebb...

Mor ser de to forsvinne inn i en egen verden foran seg, med storebror ivrig gestikulerende og forelesende for en storøyd lillesøster.

Mandag. Det er virkelig en dag for seg selv.