Du vet, den ugne følelsen du får når du leser skrivet fra skolen om at det er aksjon på gang. Ikke innsamlings-, refleks-, eller holdningsaksjon. Men luseaksjon.

Da kjenner du en uimotståelig trang til å klø deg i hodebunnen. Du må foran speilet og ta en grundig kikk. Kjemme gjennom. Nisjekke ungene i noen ukers tid. Strenge formaninger om ikke å byttelåne luer. Du får flashback til barneskolen, der klassen sto i skremt linje inntil veggen, og så en fryktinngytende streng helsesøster kjemme gjennom klassekameratene. Innimellom stanset hun. Dro gjennom noen ganger ekstra. Hele køen holdt pusten. For hadde én, hadde gjerne to. Eller alle. Dere hadde sett formanende skolefilm på forhånd. Kjent at det begynte å klø. Panisk kikket i speilet selv om du var 99,9 prosent sikker på at du var trygg.

Over halvparten av alle norske sjetteklassinger har hatt lus én eller flere ganger i løpet av livet. Om håret er nyvasket eller ei. Det er ikke noen skam i det. Akkurat det forteller hun ungene, mens hun febrilsk kjemmer gjennom håret deres, til ungene lakonisk ber henne gi seg, og heller konsentrere seg om seg selv. «Voksne får også lus, mamma».

Du kjenner det begynner å klø når en venn melder panisk om at hen har fått lus i voksen alder. Sånn helt uten videre, nesten. Jaffal uten barnehage- eller småskoleunger i hus. For det kan skje. Det finnes sågar en egen nasjonal uke for lusesjekk. Så det så. Og når var det egentlig hun hadde truffet vennen sist? Hun googlet livssyklusen, fikk opp grimme bilder av lus forstørret opp mange hundre ganger, og hadde mareritt om digre lus som kom og satte seg på henne mens hun sov.

Hun tok det opp med stamfrisøren en gang. Hun bare lo og konstaterte at dersom man farger håret jevnlig, er det vel liten sjanse for at noe overlever.

Men det kan skje.

Klø, klø.

Det er høst.