Jeg ble stanset på Torvet i Egersund av en engasjert pensjonist. Han hadde vært på kafe med andre engasjerte pensjonister. Jeg fikk klar beskjed om at nå måtte «provinsen» på banen. Diskusjonen hadde gått høylytt rundt kafebordet om velferdsteknologi. Det var et innslag på Dagsrevyen som hadde fyrt opp pensjonistene.

Vi mennesker har nemlig en medfødt skavank som er forferdelig irriterende. Vi blir syke. Det er heller ikke uvanlig at vi til slutt dør. (Selv om ingen som lever har opplevd akkurat dette). På reisen mellom fødsel og død er vi mennesker. Vi samhandler, elsker og koser oss. Noen kriger og oppfører seg ille, men de fleste er hyggelige og snille.

Det kjekke med å være menneske er å være det sammen med andre mennesker. Derfor lader jeg nå kanonene på vegne av de engasjerte pensjonistene på Hauen Kro. Det har nemlig sneket seg inn et uhyggelig ord i dagligtalen vår. Rådmenn og politikere bruker det hele tiden. Velferdsteknologi. Det er ikke et ord som betyr at vi skal få mer velferd når vi bli syke. Det er et ord som betyr at vi skal slippe å ta oss av hverandre når vi blir syke. Nå fester vi en gps-sender på gamlemor, så slipper vi å ta turen innom for å holde henne i handa på spaserturen.

NRK-TV viste nylig et monster av et apparat. Det heter Evondos og kalles en medisineringsrobot. Det sto på et bord mellom to søte eldre. På programmerte tidspunkt begynte monsteret å snakke. En skuff åpnet seg og ut kom medisinene. Dermed slipper hjemmesykepleien å komme på besøk. Dosetter var noen folk brukte i steinalderen. Monsteret Evondos ordner opp. Jeg ble ganske fælen. I reklamen for Evondos heter det: «Tradisjonell pleie og omsorg er svært tidkrevende». Så sant, så sant. Det samme er en kaffekopp sammen med gamlemor. Samtaler tar fryktelig klang tid. Og når gamlemor drar fram albumet, så går jo dagen. Det er i det hele tatt forferdelig tidkrevende å ta seg tid til hverandre.

Det beste er selvsagt å avvikle all menneskelig kontakt. Velferdshender er dyrt, velferdsteknologi er billig. Nå kan du flire av dette og si at roboter aldri kommer inn i ditt hus. De får holde seg på plenen. Da har du ikke lest kommunale budsjetter. Det er dette det satses på. Velferdsteknologi skal redde kommuneøkonomien. Kommunene skal bli smartere. Det betyr at de skal yte tjenester uten å måtte se folk i øynene. Kommunikasjonen skal skje via nettet. De som trenger mer konkret hjelp kan rope på Evondos.

Jeg var nylig på en konferanse der følgende ble sagt fra scenen. "Brukere som har fått kamera på soverommet, vil ikke tilbake til det gamle systemet med fysisk besøk."

Jeg har oppvarmet ratt i bilen. Det går sikkert ikke lenge før Evondos kommer med ei oppvarmet hand som gamle kan holde i når de ligge der i senga og vinker til hjemmehjelpen via kamera i taket.