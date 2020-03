– Jeg er optimist og tror vi får feire 17. mai sammen

Hvorfor er ikke alt gratis på Aftenbladet.no nå når det er dugnad og koronakrise? Hvorfor gjør noen land helt andre ting enn Norge i møte med viruset? Og får vi feire 17. mai sammen?

I ukens episode av Aftenbla-bla spør Jan Zahl og Leif Tore Lindø sjefredaktør Lars Helle om dugnad og Aftenbladets rolle. Hvorfor er ikke alle artikler gratis på Aftenbladet.no nå?

– Aftenbladet har tatt betalt for avisen siden den ble stiftet i 1893. Det sikrer den uavhengigheten som er helt nødvendig. Nå står journalistene våre på seint og tidlig, og i denne situasjonen trenger vi proffe folk, enten det er leger, helsearbeidere eller journalister. De må få betalt, og det er betalingen fra abonnentene våre som gjør at vi kan levere all den informasjonen folk trenger nå. Noe ligger også tilgjengelig for dem som ikke er abonnenter. sier Helle.

Han får også spørsmål om han tror vi må feire 17. mai i isolasjon.

– Jeg er optimist og tror vi får feire 17. mai sammen, sier han.

Vi diskuterer også hvorfor Storbritannia og Sverige har gjort andre valg enn Norge i møtet med viruset. Kommentator Hilde Øvrebekk snakker også om følgene koronakrisen får for næringslivet i regionen.

Aftenbla-bla kan du abonnere på og lytte til i Itunes og på Spotify. Du kan også høre ukens episode her: