DRØSET: Hvor stor var egentlig den stallen? Hvor sto gnuen, og var det egentlig en grizzly-bjørn der?

Vi dikter litt på julesangene i vår familie. Best i klassen er svigermor, som setter inn et slags kreativt høytidsgir når det er gang rundt treet.

«Et barn er født i Betlehem» er favoritten, for her er det lett å dikte, særlig når vi kommer til innholdet i stallen. Etter «Og okse der og asen sto», gikk svigermor i fjor inn i en kreativ fase, og plutselig var stallen et faunaeldorado.

Det begynte litt forsiktig:

Og hund og katt de ruslet inn, de ruslet inn

Så kom en hjort og én pingvin

Halleluja, halleluja!

Greit nok, selv om en pingvin i Betlehem nok er helt der oppe med en jomfrufødsel når det kommer til overraskelser. Det skulle komme mer:

I hjørnet sto en elefant,

en elefant

Den spiste stort sett alt den fant

Halleluja, halleluja!

Nå hadde svigermor fått vann på mølla.

Giraffen den var kjempehøy,

ja kjempehøy

Og gnuen kom med syltetøy

Halleluja, halleluja

Etter at gnuen hadde gått de tre vise menn i næringa på pressangfronten, ble det virkelig interessant.

De ble litt sjau blant elgene,

blant elgene

Som hadde fri i helgene

Halleluja, halleluja!

Relevansen her, dette med at en gruppe elger hadde fri i helgene, fikk vi aldri spurt om, for neste vers kom så fort.

En grizzly kom fra Canada,

fra Canada

Kan tro an'Josef lurte da

Halleluja, halleluja!

Jo, jeg kan forstå at an'Josef var litt forfjamsa, og han ble neppe mindre overrasket da dyrenes pyntekomité dukket opp.

En blåhval gjorde sin entré,

ja sin entré

Den hadde med et juletre

Halleluja, halleluja!

På dette tidspunktet var det bare å gaule med på halleluja! og vente på det siste verset, der det hele samlet seg.

Lov, takk og pris i evighet,

i evighet.

Kaninenes bluferdighet

Halleluja, halleluja!

Ja, takk og pris i evighet. Hva kaninene gjorde i stallen har ingenting i en julesang å gjøre.