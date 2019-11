Ny podkast: Hvis de du er uenige med ikke mener noe crazy nok, kan du bare finne på noe, og argumentere mot det.

I ukens Aftenbla-bla snakker vi blant annet om stråmenn, menn som ikke går til legen, helvetes-ild og den nye skolereformen.

Jan Zahl er lei av stråmannsargumentasjon.

– Manglar du ekte meninger å argumentere mot for å skåre politiske poeng? Da er det bare å finne på noe meningsmotstanderne dine aldri har hevdet eller gjort - og argumentere hardt mot det, sier han, og nevner eksempler fra Frp, KrF og en klassisk historie fra amerikansk politikk.

Sammen med kommentator Harald Birkevold og debattredaktør Solveig Grødem Sandelson diskuterer han Frp-utspill mot angivelig vegetar-julebord, KrF-Ropstads angrep på MDG og andre tvilsomme debattanter.

Vi er også innom den nye skolereformen. Hva er egentlig nytt, og hva skjer med karakteren i sidemål? Blir det fjernet, eller hvordan var det?

Bonus: Leif Tore Lindø har fått helvetes-ild. Det er ille nok for en søndagsskolelærer, men til alt overmål tvang det ham til legen for første gang på ti år. Hvorfor går menn så sjelden til legen? Burde de gått oftere, eller er det lange nok køer som det er hos fastlegene? Hvor skal listen ligge for å gå til legen?

