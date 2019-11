Akkurat nå finnes det mange problemer i verden. Vi har dette med sjauen i Syria, miljøet er litt på halv åtte og det virker nokså ugreit i Nord-Korea. Det er mye å ta tak i, men siden det nå er helg, og disse tingene neppe kan ordnes i løpet av lørdagen, så foreslår jeg at vi konsentrer oss om én sak. En viktig sak, en som angår oss alle.

Denne pinnen som skal ligge på båndet i butikken, den som skiller dine varer fra mine.

Hvem har egentlig ansvaret for den? Her er det et salig kaos. Noen mener åpenbart at det er den som har lagt sine varer på båndet som skal legge pinnen på, altså bak sine egne varer. Andre holder seg til at man har ansvar for å legge pinnen foran sitt eget lass.

Ytterligere komplisert blir det når det dukker opp en ivrig type i kassen på Rema 1000 som begynner å buksere denne skillepinnen. Plutselig skal han bestemme når mine varer slutter og dine varer begynner.

Så har vi den gjengen som ikke bruker pinne, men veeeeenter til det er mellomrom mellom egne varer og varene til nestemann. Dette er de samme folkene som liker Fruktnøtt, håndball og ananas på pizza. Fullstendig hensynsløse, riv ruskende galne, tikkende bomber som vi burde hogge ho... Ja. Uansett.

De skal lage meeeellomrom. Men så klemmes dette sammen, for båndet ender i en slags trakt som forskyver alt, og det blir bare et salig rot. Sånne lage-mellomrom-folk er galninger. Her har vi pinne, den ligger rett der, i pinnestativet, men neeeei, de skal ikke bruke pinne. De lager mellomrom. Der ligger pinnen, men neeeei, jeg trenger ikke pinne, jeg bare veeeeenter og lager mellomrom.

Ja, nei, du må vel bruke pinne du, men jeg har et eget system, basert på øyemål, ondskap og flaks. Seeeee så fint mellomrom. Det systemet med pinne er helt unødvendig, for jeg bare veeeenter og... der, legger jeg på varene, uten pinne. For all del, bare bruk pinne dere andre, men jeg følger ikke lover og regler, for jeg har mitt helt eget systeeeem. Meg, meg, meg! Heia FK Haugesund.

Så knuffes og knuges varene sammen, din dust!

Dette hadde vi unngått hvis du bare brukte pinnen!

Tulling!

Bruk pinnen, din løg!

Hvem har ansvar for pinnen? Kan vi bli enige om et slags reglement her? Som et slags minste felles multiplum kan vi bli enige om at vi bruker pinnen. Vi er tross alt et sivilisert samfunn, ikke barbarer.