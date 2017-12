Vi som bor ved bredden av Overfloden ser ikke at gleden ved mindre er større

Alt var ikke bedre før i tida. Mye var faktisk verre. Men jula var bedre. Jeg mener det seriøst, jula var bedre. Dette er ikke en pekefinger. Jeg er dårlig med pekefingeren, men det er et hjertesukk om at vi roter til noe som en gang var enkelt og vakkert.

Jeg hadde adventskalender. Den åpnet jeg hver dag før jeg gikk på skolen. Kalenderen besto av en stall i papp med 24 luker på taket. Bak lukene var det et bilde. Etter at jula var over, klappet jeg sammen stallen og lukket lukene. Neste år åpnet jeg de samme lukene med de samme bildene. Det var like spennende hvert år.

Dette skrev jeg på Facebook. En hyggelig dame gjorde meg oppmerksom på at jeg er en ung mann. (Tusen takk). Hennes kalender var en potet med 24 fyrstikker. Fornyelsen besto i at hun fikk en ny potet hvert år. Nå er julekalendere big business. Vi bruker 1,4 milliarder på julekalendere. (Vi kunne fått utrolig mange poteter for 1,4 milliarder kroner.)

Da de nymotens kalenderne med snop kom, hadde jeg blitt far. Jeg hang selvsagt med. Ungene måtte få snop. Det var ikke rare snopet i lukene. En flatklemt vis mann eller ei gammel jomfru som hadde gått ut på dato. Men jeg hang med. Med årene ble lukene tykkere og snopet bedre. Jeg falt av lasset da gavekalenderne kom. Daglige gaver. Greit, så er jeg en gretten gubbe som mener at alt var bedre før. Nei, jeg er ikke det. Kanskje gretten, men jeg mener ikke at alt var bedre før. Jeg mener det meste er bedre nå. Men ikke jula. Den var bedre før. Gavekalendere illustrerer hva som gikk galt. Det er for mye av det gode å gi 24 pakker som nedtelling til overfloden av pakker på julaften. Det er som å gå på restaurant å få 24 forretter før middagen. Da er vi mette. Vi orker ikke mer. Ingenting dreper glede fortere enn for mye av det gode.

Det er selvsagt søtt med alle damene som har laget gavekalender til mann og barn. Bevares. Men ligavel. Det er ikke gavene som er problemet, og mitt poeng handler ikke om sultne barn i Afrika eller om en vulgær materialisme. Det kunne vært poenget, men det er noe helt annet jeg vil fram til. Mitt poeng handler om å drepe gleden. Alle nedtellingsgavene før jul skyver forventingene i taket. Problemet i dag er at vi blir skuffet. Mange barn blir skuffet fordi foreldrene ikke klarer å toppe forventingene.

Jeg tror derfor gleden hadde vært større hvis forventingene hadde vært mindre.

Datteren min gledet seg alltid noe enormt til alt som skulle skje. Vi snakket om turen til dyreparken lenge før vi dro. Ofte ble det som skulle vært gøy, en nedtur. Hun ble skuffet. Forventningene hadde vært kjekkere enn opplevelsen. Så sluttet vi å fortelle om kjekke ting som var på gang. Vi bare gjorde dem. Det endte alltid med suksess.

Hvilke julegaver må du for all del IKKE kjøpe?