Påskehytteliv

Dag 1: Ahhh, fred og ro, ikke tv, ikke nett, bare god tid. Lager surdeigskultur som skal bli brød om 6–8 dager. Bruker 1,5 time på å dekke bordet. Brettspill om kvelden. Stearinlys. Leser bok. Går tur.

Dag 2: Ahhh, fred og ro, ikke tv, ikke nett, bare god tid. Kanskje en liten tur inn til byen. Fortsetter med surdeigskulturen. Dekker bordet på en time. Brettspill og stearinlys. Leser bok. Går tur.

Dag 3: Ahhh, fred og ro, men litt utålmodige unger. Ikke nett, men kanskje vi burde få tv snart. Surdeigskulturen går sakte framover. Dekking av bord: 10 minutter. Stearinlys. Spill på Ipad. Leser avis. Går kort tur.

Dag 4: Kanskje litt for fredelig. Besøk? Ikke nett, men takk Gud for 4G. Tv må på plass snart. Litt lei av den surdeigen. Familien tar med seg sin egen tallerken til bordet. Stearinlys og krangling om kvelden. Spiller på telefonen. Går på do.

Dag 5: Litt kjedelig nå. MÅ besøke noen, helst noen som har tv. Det går greit uten nett, men 600 kroner i 4G-surfing...jojo, for husfreden. Glemte å mate surdeigen. Bruker tallerknene fra i går. Lys fra lampe. Går ikke tur.

Dag 6: Vi må seriøst på tv på hytta, og vi sjekker mulighetene for internett. Det er definitivt slutt på forsøket med surdeigsbrød. Grandiosa og engangstallerkener. Lys fra spottene i taket. Uaktuelt med tur.

Dag 7: Tilløp til krig. Ungene vil hjem til nett og tv. Bestikker dem med 200 kroner som de bruker på nærmeste kjøpesenter, der de også har wi-fi. Spiser på McDonald’s i nærmeste by. Minst mulig lys på. Tur? Aldri mer!

Dag 8: Full krig. Ungene krever å få reise hjem. De voksne protester av prinsipp, men vil også hjem. Støvsuger overfladisk. Stopper alle steder på veien der de har wi-fi. Spiser på bensinstasjoner. Kommer hjem. Bestiller tyv og nett til hytta. Lover unger og kone at det blir lenge til neste gang.

Dag 9: Sitter hele dagen på nett hjemme. Endelig. Sjekker på Finn.no hva hytta er verdt. Vurderer å selge hytta.