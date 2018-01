Drittopplegg!

Fars siste skanse, en siste mulighet til en anelse fred og ro, har alltid vært toalettet. Det vil si, det pleide å være et fredens sted, en slags edens have der det kanskje ikke duftet melk og honning, men det var i alle fall ingen andre der. Nå har imidlertid siste skanse falt. Daglig Leder, Vår Eldste og Vår Yngste har mistet respekten for min tilbaketrekning til trykk-kammeret. Her om dagen satt jeg midt i en levering da Daglig Leder åpnet døra og forkynte at «nei, bare sitt, jeg skal bare ta noen klær ut av vaskemaskinen». Der satt jeg, halvveis til målet, mens hun begynte å bale med klesklyper og oppheng av alle slag. Jeg kremtet, hvorpå hun svarte «å, nei, det går helt fint, du sjenerer ikke meg».

Vår Eldste kommer aldri inn i selve trykkeriet. Hun står utenfor og brøler. «PAPPAAAAAA, du må kjøre meg til Lisa». «PAPPAAAAA, jeg trenger penger!». «PAPPAAAAA, Lisa trenger penger!». Det er ikke så enkelt å finne fred til en helt naudsynt avlevering når en representant for kemneren står 40 centimeter unna om det er aldri så mye vegg mellom oss.

Vår Yngste ser ingen poeng i at far skal få alenetid i sitt lønnkammer. Her om dagen troppet hun opp men en video på iPaden og så «pappa, se den løgne katten». Det hadde ikke vært så ille hvis det var for at hun hadde tre venninner med seg som også kom inn i det aller helligste og skulle se videoen av en katt som rant på akebrett.

Dråpen var da de alle tre raste inn samtidig på første juledag. En skulle finne paracet, en skulle ha mascara og den siste hadde funnet en video av en katt som sto på slalåmski. Det var full furore, og undertegnede var - bokstavlig talt - dritten i midten, og jeg var midt i d...ja, dere forstår.

All den tid låsen på døra ikke virker, og Trio de Forstyrro nekter meg å flytte på hybel, har jeg nå funnet den endelige løsningen. Hver dag, cirka klokka 17.30, setter jeg meg i bilen og kjører til Esso-stasjonen i Bekkefaret. Betjeningen stusser litt når jeg kommer, men jeg trenger 20 minutter for meg sjøl.