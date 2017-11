Svidd penn

Hun skulle jo rette opp noe som hadde gått galt. Men så hadde det bare... ballet på seg. For på glasstavla i redaksjonen hadde noen skrevet med tusj. Sprittusj. Den gikk ikke av. Det var ikke henne. Hun pleide å være nøye med slikt. Hun forsøkte med tavlesvampen som hørte til. Med vann. Med såpe. Med sterkere såpe. Med håndsprit. Det gikk ikke. Det klare sorte ble til grumsete sort. Hun offet seg. Dagene gikk. Hun kikket bort på tavla hver dag og irriterte seg.

En kveldsvakt klarte hun ikke mer. Hun hentet en klut dyppet i oppvaskmaskinmiddel. Tusjen gikk av som en drøm. Blanke, fine glassflater. Hun klappet seg selv mentalt på skulderen. Bra jobbet. Dagen etter var stemningen laber. Tavla så ut som den hadde blitt utsatt for 14 dagers sammenhengende russe-egging av en blekksprut. Over det hele lå en slags tåkelagt hinne, lett klebrig å ta på. Folk stanset og lo. Kommenterte. Du skulle jo bare ha tusjet oppå med en annen tusj, og så tørket det av, kommenterte sjefen. Han var oppgitt. Hun gremtes. Hver vakt i ukene og månedene etter kikket hun opp på glasstavla. For evig og alltid hang det tre sorte glassfår der. Uten glansen til nabotavlene. Hun skammet seg. De som sirlig noterte morgendagens agenda, sukket litt hver gang de kom til de tre flatene. Hun visste de visste det var hennes skyld. De neste dagene forsøkte hun i det skjulte. Med medbragt mikrofiberklut. Med fett (mormors metode for ekstremt skitne flater – i dette tilfellet spenefett-salve fra Felleskjøpet), med tørt papir, med vått papir. Med en kombinasjon av kjeft og bønn. Med Cola. Ingenting nyttet. Men i det minste luktet badekarpoleringen deilig vanilje. Til slutt sto hun der med en liter rødsprit i hånda. En helt vanlig mandag kveld. Lokalet var nærmest tomt. Hun kikket opp på tavla. Ti minutters iherdig innsats, uten resultat. Hun sukket tungt. Nederlaget var komplett. Mea culpa.