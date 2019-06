En rød hot dog med det hele

Mette Frederiksen og Socialdemokratiet kommer til å erobre regjeringskontorene fra Lars Løkke Rasmussens Venstre fordi alle partier på venstresiden går fram, mens alle folketingspartier på høyresiden går tilbake. Hvis valget var i dag, ville venstresiden fått 97 mot høyresidens 78 mandater. Ting kan endre seg, men lite tyder på det.

Kannibaler

Problemene for høyresiden bunner i flere årsaker. Ett problem er at regjeringen Løkke Rasmussen knapt har fungert som annet enn et forretningsministerium, basert på støtte fra en haug borgerlige og konservative partier som springer til alle kanter på en gang. Det inngir ikke tillit.

Et annet problem for dem, er at Mette Frederiksens sosialdemokratiske parti har tatt et steg til høyre - i hvert fall når det kommer til innvandringspolitikk - og som dermed kommer mange av Dansk Folkepartis velgere i møte. Men det er det tredje problemet som er mest bekymringsverdig:

Ute på høyresidens dunkle ytterkant herjer pseudonazier og grumsete nasjonalister. Der florerer Trump-retorikk av verste sort, stigmatisering av folkegrupper og brenning av hellige bøker.

Nye borgerlige er et tre år gammelt nasjonalkonservativt parti til høyre for Dansk Folkeparti. Sistnevnte er et fremmedskeptisk parti. Førstnevnte er direkte fremmedfiendtlig.

Enda lenger ute på høyrekanten - faktisk helt nede i grøfta - finner vi den politiske idioten Rasmus Paludan og hans vemmelige ytre-høyreparti Stram Kurs.

Paludan har basert partiet sitt på etnonasjonalistisk utilitarisme, som går ut på å favorisere ett etnisk og kulturelt fellesskap foran andre. Les: Danmark for etniske dansker - ut med resten - og han er dansk mester i sosiale medier og You Tube.

Siden Rasmus Paludan framstår som en full Mogens Glistrup på speed, er han også liberterianer og vil ha minst mulig stat og høyest mulig grad av individuell frihet. I hvertfall for etniske dansker som er rene i hjertet.

For øyeblikket ligger Stram Kurs an til å komme inn i Folketinget. Samtidig mister Dansk Folkeparti 13 mandater. Ytre høyre kannibaliserer seg selv.

Pølsespisere

På venstresiden sender Mette Frederiksens høyrevri venstreorienterte sosialdemokrater til venstre og styrker både Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten - to partier som minner om henholdsvis SV og Rødt i Norge.

Lars Løkke Rasmussen må framstå som den stabile lederskikkelsen i et Danmark preget av kaos og lav tiltro til politikere, om han skal ha håp om å overleve som regjeringssjef. Han må undergrave Mette Frederiksens troverdighet og skyte mot ytterkantene på venstresiden. Han må true med at valget står mellom stabil sentrumskurs med Venstre i førersetet og åpne grenser, høye skatter og hodeløs miljøpolitikk når Socialdemokratiet skal regjere på SFs, Enhedslistens, Alternativets og Radikale Venstres nåde.

Det kan bli en dirty valgkamp hos vårt hot dog-spisende broderfolk i sør, og som Otto von Bismarck visstnok skal ha sagt: «Den som vet hvordan pølser og politikk blir til, får aldri mer sove om natten».

