Den tidligere kapitalens høyborg, som i hennes barndom hadde høye skranker med viktige skrankefolk med viktige maskiner var endret. Bare automater, sofagrupper, en slags ståbenk-resepsjon, og små glassbur med sofaer.

Det var få viktige skrankefolk å se. Men bare fem kunder foran henne. Så effektivt som dette så ut, burde det være plenty nok. Kanskje hun rakk en liten luftetur før jobb også? Isipisi. Etter 20 minutter begynte hun å bli rastløs.

Det sto fortsatt fem foran i køen. Gryende vennskap utviklet seg mellom menneskene på ventebenken.

30 minutter. Fortsatt fem foran. Til gjengjeld hadde samtlige i det luftige lokalet fått inngående kjennskap til kundens kontobevegelser, datakunnskap, meninger om bompenger (drit), Arbeiderpartiet (drit), Høyres pengeforvaltning (drit), Frps fortreffelighet, været, brostein og skrale bein, torgets død, og de fordømrede cruiseturistene. Nabokvinnen hadde derimot utviklet et varmt vennskap med turistparet ved siden av seg. Hun håpet de ikke skjønte norsk, for han ved skranken hadde mye på hjertet. Fortsatt. "Det var i grunnen hyggeligere her før", sukket damen ved siden av henne. Turistene lanserte konspirasjonsteorien om at banker egentlig ikke ville ha kunder.

35 minutter. Hun klarte ikke mer. Oppmuntret av heiagjengen gikk hun til skranken, og spurte uforpliktende irriterende ut i luften: "Er det flere på jobb kanskje?", i håp om at den taletrengte skulle ta et hint. Han stirret halvolmt på henne, avbrutt midt i en setning. Så rundet han av. Jubel langs benkeraden.

Fire minutter senere var de fire siste foran henne ekspedert, og det var hennes tur. Nytt bilde til bankkortet.Men det ble ingen tur inn i de skinnende glassburene, til en high-tech fotoautomat. I stedet ble hun stilt opp langs murveggen midt i lokalet, knipset med en ipad, og sendt av gårde. Hun snudde seg i det hun gikk ut. En eldre kvinne stavret seg til resepsjonen. Hun hadde "Nei til bompenger" på handlenettet. Hun så skrankedamen trekke pusten dypt, og hente frem et blekt smil.

Langs veggbenken gikk piften ut av heiagjengen.