Kem ska komma i selskap?

– Du, me invitere bare di nærmaste i selskap, sant? Me e dårr någen udenom di 20–30 heilt nærmaste me må be?

– Me må meste invitera Beate og Siggen, for me va i dis 40-årsdag?

– Ok, men me var og bidde i 40-årsdagen te Astrid og Kjelli, og selv om me ikkje gjekk, så må me invitera di og.

– Ja, og då må me meste ta me Ingrid og Bønna og, selv om di ikkje har feirt 40 ennå, for me blir garantert bidde te di.

– Eg tenke at då må me meste invitera Maren og Lassi og, for de hadde nok invitert oss hvis di ikkje hadde blitt sjuge på sin 40-årsdag.

– Og Wenche og Påli, for me va bidde på hyttå dis te Olsok samen me Kari og Jani. Pluss på Kari og Jani og.

– Og då har me det gåane, for me va jo hos Silje og Knallen litla juaftå, og di snakte jo om at me blir 40, så då blir det snålt hvis me ikkje invitere di.

– Og der dokte jo Laila og Pesi opp, midt på litla juaftå, og de må jo ha hørt at me snakte om det, så di får meste komma di og.

– Og me e faddere for ongen te Gina og Jessi, ka nå den ongen hette, så di må meste komma, sjøl om eg ikkje tåle tryne på di.

– Ja, då må me meste ta me systerå te Gina og, med følle, ellers blir det surt.

– Hu e gifte me bror te Jøllen, så då blir det løye om ikkje Jølle får komma. Eg skrive Jølle me følle.

– Hvis Renate og Hansi komme, då må me meste ta Janette og Tossi og, siden di var gifte, og me vil jo ikkje velga sia i den konflikten.

– Di så du spelte i band med på ongdomsskolen, komme di? Di komme ja. Me følle. Ja, det e jo 16 stykk bare der.

– Jo, men når du ska ha alle 26 i Zumba-klassen - me følle - då tenke eg at det e greit.

– Merete og Sandra på jobben må eg ha, men då må eg meste ta resten av teamet og, så då plusse me på Anna, Lina, Else R. og Else S. Me følle.

– Då må meste eg ta Gunnien, Øssa og Køkkien fra jobben min og, me følle.

– Ja, det må du meste. Og eg må meste ha me Frida, siden hu e sjefen min. Me følle.

– Har hu fast følle?

– Ja, det e oppte flerne så fylle’na.

– Ok. Av naboane må meste adle komma, me følle. Det e 35 stykk, pluss eventuelt honnen te Kenny. Det e jo for fast følle å rekna, siden han e blinne på begge auene.

– Systrene mine, me følle, e åtta stykk. Dine søsken e ti. Mor di, far din, stemor di me følle, mine foreldre me følle og Dina og Roffa, siden di har hytta rett me mor di og far din, me følle.

– Må me ha di tri så du va støttekontakt for på 90-tale?

– Å ja, og foreldrene dis, for me fekk god kontakt.

– Greit, di kan sidda samen me di eg sad i elevråd me på barneskolen, me følle.

– Vett du kem me har glømt?

– Nei?

– Hanna og Geggi.

– Kem e Hanna og Geggi?

– Di me blei kjent me på Mallorca den gangen, hu me det der håret vett du. Og han så drakk så jyyyseligt me husets vin.

– Å, Geggi, ja. Eg tror Hanna e daue itte någe kusma eller någe, men Geggi må jo godt komma, med følle.

– Då tenke eg me nærme oss någe. Kor ska me ha selskabe?

– Sånn umiddelbart nå tenke eg Viking stadion, men det kan bli någe trangt.