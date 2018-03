«FUCK! FUCK! FUCK! FUCK!» Det er tittelen på en «gjestekommentar» som Stavanger Aftenblad har latt trykke av en Jarl Wåge, som beskriver seg som lærar og skribent. Selve kommentaren starter på følgende måte:

«FUCK hat! FUCK rasisme! FUCK nettavisa Resett som opnar opp for brungrums og tillèt at kommentarfelta blir ein søppelplass! FUCK Helge Lurås, redaktøren som tykkjer at ei som er saftig i språket, må tåle å bli drapstrua og hetsa på det mest groteske! − Sånn. Då er det sagt.»

Jeg antar at Stavanger Aftenblad formelt sett vedkjenner seg Vær Varsom-plakaten. I henhold til punkt 3.2. skal man «kontrollere at opplysninger som gis er korrekte.» Det kan jo kanskje være vanskelig å etterleve alltid, men når noen påstår at en redaktør «tykkjer at ei som er saftig i språket, må tåle å bli drapstrua», så burde man kanskje sjekke om det stemmer.

Og det stemmer ikke. Med utgangspunkt i en feilaktig påstand om at kommentaren «Slå ring om henne, søl bensin og tenn faklene» var å finne på det forhåndsmodererte kommentarfeltet på Resett.no klarer man altså å få det til at jeg som redaktør mener noen må tåle slike trusler. For det første var den kommentaren lagt ut av en person sannsynligvis på Resetts Facebookside, hvor man ikke kan forhåndsmoderere. Vedkommende fjernet den selv før vi rakk å se den.

Det var slik sett andre kommentarer jeg i en korrespondanse med Sumaya Jirde Ali mente hun burde tåle, for eksempel et (usaklig) uttrykk som «hettemåke». Jirde Ali har tidligere brukt uttrykk som «Fuck Sylvi Listhaug», «Fuck Politiet» og «Fuck diplomatisk debatt». Hun har også beveget seg i en språkbruk av sterk rasetenkning og fremmer begreper som «white privilege».

Slikt trigger emosjoner i de som hører det, og da må man regne med motytringer. Den spesielle situasjonen som nå har oppstått, er at Jirde Ali ikke har den personlige styrken som skal til for å stå i den stormen som hennes offentlige rolle genererer. Hun er kanskje for ung, for ung for den rollen hun var tiltenkt av aktivister som Stavanger Aftenblad og Jarl Wåge.

PFU for Kong Salomo og Jørgen Hattemaker

Det gjør det ekstra spesielt at denne artikkelen i Stavanger Aftenblad kommer bare noen dager etter at Resett ble felt i PFU for å ha publisert en artikkel som kom med udokumenterte påstander mot redaktøren av Oppland Arbeiderblad. Jeg vil tro at dommen mot Resett i PFU ble lest med stor interesse (om ikke fornøyelse) i de etablerte mediene i Norge. Men det forhindrer altså ikke at de publiserer feilaktige og ærekrenkende påstander mot meg like etter. Jeg blir ikke kontaktet for samtidig imøtegåelse (VVP pkt 4.14), og blir ei heller gjort oppmerksom på artikkelen av avisen i etterkant.

Og det er mer i innlegget til Wåge som vel må kalles drøye påstander. Han snakker om at vi «tillater rasisme og hets». Ja, ordet rasisme gjentas syv ganger i innlegget. Noe må være på kant med Vær varsomplakatens punkter om saklighet og omtanke (pkt 4.1 og 4.3). I en anekdote om en konfrontasjon som homoaktivisten Wåge hadde med noen meningsmotstandere i badstuen på Tøyenbadet klarer han å få inn navnet til Adolf Hitler, samt utrykkene «svartingar», «arabarpikkar som valdtok døtrane våre» og «pakkisar». Andre uttrykk er «brunflekkane», «styggedom» og «driten».

Og Wåge avslutter på denne måten:

Legg øyret til jorda, kameratar! Høyrer de ikkje at dei marsjerer igjen med sine blankpolerte støvlar og nystiva uniformer? Svakt, rett nok, men taktfast. Og dei nærmar seg.

«Eitt−to, eitt−to…»

Jeg vil anta at Wåge her mener at vi (eller er det bare jeg, som redaktør?) er nazister. Jaja, men det får vi vel heller bare tåle – eller hva, Stavanger Aftenblad og sjefredaktør Lars Helle?