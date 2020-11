– Det er en kamp om fortellingen, ikke fakta, og det friker meg helt ut

I Aftenbla-bla diskuteres valgthrilleren i USA. Er det fakta og antall stemmer det nå handler om, eller handler det om å vinne fortellingen om valget?

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Aftenbladet

– Den tredje gangen jeg grein i morgen var da de sa at «nå blir dette en kamp om fortellingen». Det friker meg ut, for jeg vil ikke at dette skal være en kamp om fortellingen. Jeg vil at noen skal kunne vise fakta og si at «de fikk så mange stemmer, og de fikk så mange stemmer», sier professor Janne Stigen Drangsholt.

Sammen med Jan Zahl, Harald Birkevold og Leif Tore Lindø diskuterer hun dramaet og kaoset som fulgte valgnatten i USA. Panelet snakker om hvorfor meningsmålingene – igjen – var helt feil, hvilken rolle mediene spiller og om måten Biden og Trump forholder seg til usikkerheten på.

I tillegg til presidentvalget er de innom nye ord, et nytt veddemål med John Harald Bondevik, sønnen til Kjell Magne Bondevik, og Harald Birkevold leser et dikt anbefalt av litteraturprofessoren.

Aftenbla-bla kan du abonnere på og lytte til i iTunes og på Spotify. Du kan også høre ukens episode her: