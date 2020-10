– Det er lavt under taket hos enkelte feminister for hvordan en dame kan kle seg

Idiotisk debatt? Nødvendig debatt? Hvem har rett, hvem har feil og parkerte ikke Hadia Tajik egentlig bokcoverdebatten helt på egen hånd?

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Leif Tore Lindø Journalist

Denne uken ble det løsnet skudd rundt bildet på framsiden av Hadia Tajiks bok «Frihet». Diskusjonen startet med denne kronikken av Karoline Holmboe Høibo

direktør på Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved Universitetet i Stavanger.

Hun møtte motbør fra blant andre Kristine Gramstad Wedler og Tilde Broch Østborg.

Tajik svarte selv. Det kan du lese HER.

Kommentator Harald Birkevold, professor Janne Stigen Drangsholt og journalisten Jan Zahl og Leif Tore Lindø diskuterer saken.

– Alle kvinner som representerer makt skal kunne kritiseres på lik linje med alle andre. Men at vi fremdeles av denne kjønna debatten er helt merkelig, sier Birkevold i podkasten.

Panelet diskuterer UiS’ rolle, kjønnsaspektet, makt og politikk, vranglesing, høyde under taket og om kvinner alltid må støtte kvinner.

I tillegg har vi fått e-post fra Sønnen Til Kjell Magne Bondevik. Det resulterer i at du lærer et helt nytt ord, «Hambus», og at Harald Birkevold muligens må ta en helt ny tatovering. Du lærer også hva de vil si å «sitte finsk», Janne anbefaler en film, de nye koronareglene diskuteres og det synges to sanger.

Aftenbla-bla kan du abonnere på og lytte til i Itunes eller på Spotify. Du kan også høre ukens episode her: