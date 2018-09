– Staten tar alle pengene våre, og hva har de noen gang gitt oss tilbake?

– ...

– ehh... veier?

– Ja, ok. Staten gir oss veier, du skal få den. Men bortsett fra veier: Hva har staten gjort for oss?

– Helsevesen for alle?

– Ja, ok. Men bortsett fra veier og helsevesen til alle: Hva har staten gjort for oss?

– Vel, vi har gratis utdanning.

– Ja, ok. Men bortsett fra veier, helsevesen og gratis utdanning til alle: Hva har staten gjort for oss?

– Forsvaret?

– Hæ? Ja, ok, det er vel... Men bortsett fra veier, helsevesen og gratis utdanning til alle og forsvaret: Hva har staten noen gang gjort for oss?

– Staten står vel bak NAV?

– Ja, jo, ok, men bortsett fra veier, helsevesen og gratis utdanning til alle, forsvaret og NAV: Hva har staten gjort for oss?

– Vel, justissektoren, politiet, brannvesen og all beredskap er vel det offentliges ansvar?

– Hva? Ja, jo, ok, du har et poeng. Men bortsett fra veier, helsevesen og gratis utdanning til alle, forsvaret, NAV, politi, brannvesen og beredskap: Hva har Staten noen gang gjort for oss?

– Kollektivtilbudet!

– Barnehager!

– Ja, ja, ja, greit. Men bortsett fra veier, helsevesen og gratis utdanning til alle, forsvaret, NAV, politi, brannvesen, beredskap, kollektivtilbudet og barnehagene: Hva har Staten noen gang gjort for oss?

– Forvaltningen av oljeressursene.

– Forskning.

– Støtte til jordbruket og en sikker matforsyning?

– Hmmmm... Men bortsett fra veier, helsevesen og gratis utdanning til alle, forsvaret, NAV, politi, brannvesen, beredskap, kollektivtilbudet, barnehagene, forvaltningen av oljeressursene, forskning og støtte til jordbruk og matforsyning: Hva har Staten noen gang gjort for oss?

– Kulturtilbud?

– Kriminalomsorg.

– Klimatiltak!

– Eldreomsorg?

– Ja, ja, ja, ja, ja. Men bortsett fra veier, helsevesen og gratis utdanning til alle, forsvaret, NAV, politi, brannvesen, beredskap, kollektivtilbudet, barnehagene, forvaltningen av oljeressursene, forskning og støtte til jordbruk og matforsyning, kulturtilbud, kriminalomsorg, klimatiltak og eldreomsorg: Hva har Staten noen gang gjort for oss?

– INGENTING!