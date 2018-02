Drøs: Alderdomstegn

Vi registrerer stadig flere alderdomstegn hjemme hos oss. En helt vanlig samtale mellom Daglig Leder og meg kan nå foregår som dette:

– Har du nummeret te Torunn?

– Kem Torunn?

– Torunn Berge.

(Her burde samtalen sluttet, med et enkelt «ja» eller et «nei», men det virker som om jo nærmere døden vi kommer, dess mer behov har vi for å strrrrrrekke ut samtalen og få maksimalt utbytte av den)

– Hu hette ikkje Berge lenger. Hu ble jo skilt.

– Stemme det, og hu va gifte Berge, ikkje fydde Berge. Fydde Johnsen. Datter av gamle Johnsen av det eg huske. Va di i slekt med Osta-Johnsen?

– Ja, di bodde ute me syskenbarnet ditt, Even.

– Ja, te han flytta itte det opplegge me naboen og den vaffelepisoden på den dugnaden. Han så jobba me Line vettdu.

– Va ikkje det di så hadde ei jenta så konfirmerte seg borgerligt? Veldig spesielt.

– Nei, nå blande du me hu andra Line, hu så e gifte med han med den nasen vettu. Sønnen te han så bodde rett borti veien for Ingvar og Renate.

– Å harrlighet, Renate fekk jo kols i fjor, mens di va i Syden.

– Di e ofta i Syden, Renate og Ingvar. Kan du fatta koss di får råd te alle di sydenturane?

– Ja, altså, far te Renate sidde godt i det, så det e nok arv.

– Og den bruge di på sydenturar? Di så har den gamle bilen.

– Jo, men hu seie jo at Syden e godt for psoriasisen hans, men eg vett ikkje eg. Har aldri sett någe psoriasis på Ingvar eg.

– Nei, sant? Eg tror ikkje an lyge om sånt, men bror te Renate, hu så gifta seg me han engelskmannen...

-...nei, han va’kje engelske, han va tyske. Og grassat allergiske mod epler. Holdt på å stryga me itte å ha spist waldorfsalat i 50-årsdagen te Georg.

– Har du hørrt ka så skjedde me Georg? Han brakk foden same dagen så han mista jobben. Alltid vært uheldige, Georg.

– Vant ikkje han ein halve million på Flax-lodd?

– Jo, og kor blei det av di pengane? Kari meine han kjøpte ein dress te øve 50 tusen, ikkje at det e någe galt med det, men ka ti bruge Georg dress?

– Han hadde ikkje någen dress te 50.000 i kjerkå på jul jaffal, men eg la merke te at han satt bare tri stolar bortfor mor te Kallen, og hu såg ikkje goe ud.

– Nei, det e et sorgens kapittel. Hu jobde jo på Mega i alle år, samen med mor te Øystein, han så blei avhengige av Pepsi på ungdomsskolen. Han blei aldri gifte.

– Han bodde vel samen me ei? Hu så dreiv den butikken i Langgadå?

– Det va faren så dreiv butikken, og den låg egentlig på Ganddal, rett med der så Finn-Erik hadde den ulykkå. Gjekk ikkje bror din me han på elektrolinjå på Sandnes?

– Nei, det va Finn-Eskild. Kan du tenka deg å kalla ungen for Finn-Eskild. Heile barnaskolen trodde jo folk at di sko finna ein så hette Eskild.

– Nå øvedrive du.

– Nei, det blei satt i gang leideaksjoner og alt muligt. Det var onna ein sånn aksjon bror min meinte han såg rektor og ei av vaskedamene i full vigør inni et vaskekott. Ka hette nå hu vaskekånå igjen? Hu va mor te ei så me hadde litt me når du studerte.

– Ja, det va jo Torunn!

– Stemme det. Torunn va det, ja.

– Har du nummeret te Torunn?

– Nei.