Diverse overfylte skap i heimen var levende bevis på det. Men denne gangen hadde hun muligens gått for langt. Muligens i samme kategori som da hun bare skulle ha en liten rose på hagesenteret, men så ble det i tillegg to digre bambuser og noen klatreroser og fem sekker kompost på tilbud og det ble litt vanskelig å få inn i cabrioleten som hun i farten hadde glemt ut at hun kjørte. Men det er fort gjort når man blir tatt av et øyeblikks inspirasjon. Som nå. For i euforien etter å ha sett intens danseglede fra nusselige småtroll i kanindrakter, fulgt av nusselige dansejenter i fine kostymer og stilignussete dansere i fri dressur, uttalte hun skjebneordene: "Dette. Dette har jeg lyst til å gjøre", sa hun, og dunket i gemalen. Han så litt betuttet på scenen, der superspreke 20-åringer strakk slanke kropper i ettersittende kostymer. "Eh. Så tøft" kommenterte han perpleks, og regnet med at det ville gå over når hun gjenoppdaget datoen på passet sitt. Men så traff hun en venninne som var like gira, fikk vann på mølla, og så satt hun der en onsdag morgen og hadde meldt seg på dansekurs. Det traff henne i sekundene etter at hun hadde betalt: Antrekk. Hva har man egentlig på seg ved slike kurs? Hun klikket seg inn, og kjente et lett panikkanfall var i anløp. Ballettdrakt. Rosa strømpebukse. Rosa! Hun pustet tungt over pulten og fikk bekymrede blikk fra kontornaboene. Det var mange år og et unevnelig antall kilo siden hun sist kunne følt seg komfortabel i ballettdrakt. Men så lysnet det igjen. Det var feil kurs hun hadde sett på. "Pedagogen skal kunne se knær". Knær. Det skal hun alltids kunne ordne. "Ta med drikkeflaske". Det betydde at hun faktisk kom til å svette. Mye. Hun dobbeltsjekket. Timen var 75 minutter. Siden sist hun trente organisert var i 2000. Ai. Hva var det hun hadde begitt seg ut på? Hun hentet seg en kopp te. Det knaste i leddene mens hun gikk. Hun hadde en måned på seg til å komme i spagaten. Hun sukket.

Flere H9-drøs: Svidd penn