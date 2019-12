Tøflene

Drøset: Hun snublet. På flat mark. Det var ikke første gang.

Faktisk, når hun tenkte seg om, skjedde det oftere og oftere. Hun sjekket at hun hadde på linsene av type kikkertstyrke, men valgte deretter å utelukke nevrologiske lidelser og langt fremskreden ungdomstid, og sjekket heller fottøyet.

Inspeksjonen viste at hennes trofaste innesko/jobbtøfler/fotluftere/helsesko (stryk det som ikke passer) trolig sang på siste verset. De hadde sett bedre dager.

Sålen gapte jo som Tøflus mot persilledusken til skomaker Andersen. Som måkene på kaien. Som influensere i beste sendetid. Hvordan hadde hun unngått å se dette?

Hun tenkte gjennom saken.

Da hun begynte i den herværende avisen for mange herrens år siden, hadde hun fått klar beskjed av en velmenende kollega om tre ting: 1. Man brukte ikke herrens navn i utide. 2. Navletopper var ikke passende antrekk på jobb. 3. Det var viktig med godt fottøy. Ikke sånn nymotens platåskogreier.

Det var kun råd tre som hadde bitt seg fast.

Så hun hadde gått rett ut og kjøpt sitt første par med helsetøfler. Og attpåtil fått støtte til det. Da de gikk ut i evigheten etter en uforsiktig runde ute i pøsregn på jakt etter smågodt en ekstra sugen kveldsvakt, hadde hun kjøpt nytt par - hos Ommundsen i skogaten. Og etterpå hadde hun... hm. Etterpå ble det...

Kunne det virkelig stemme at etter 22 år var hun bare på sitt andre par tøfler?

Hun kikket ned på tøflene. De var slitne, for å si det mildt. Hadde de vært en bil, hadde de vært avskiltet for manglende mønsterdybde for lengst.

De hadde like lite spenst som en brukt tepose. Like lite spennende også, når hun tenkte seg om. Det betydde bare én ting: Som i spørreskjemaene på nett, der man skulle krysse av for alder: Det var på tide å gå inn i den tredje tidsalder. Det tredje tøffelparets alder.

