Lillesøster, eventuelt hest

Vi har havnet i en aldri så liten knipe hjemme hos oss. Vårt yngste barn har satt op en meget snever ønskeliste til jul. Den består bare av to punkter:

Lillesøster

Hest (ekte)

Det har seg sånn at Daglig Leder er kolossalt allergisk mot de fleste dyr, inkludert hest. Bare snakk om dyr får henne til å ende opp i en pøl av snue, utslett og verbale «aaaaahhhrggg»-utbrudd. Vi ser heller ikke helt hvordan vi skal kunne holde oss med en hest i et litt trangbodd rekkehus med ni kvadratmeter plen.

Men alternativet er jo, på alle mulige måter, verre. Å få møblert inn en hest på kottet eller på badet framstår, i alle fall i perioder, som en overkommelig oppgave når alternativet er...vel, punkt to på denne ønskelista. Vi angrer på ingen måte på våre to reproduksjoner, de er strålende vellykka, men når småbarnsfasen er over, når vi ikke har kjøpt bleier eller våtservietter på sju år, da framstår hestehold i rekkehus som en mye, mye bedre idé. Det handler heller ikke om motvilje mot å utføre denne underlivets hallingdans, men frykten for å ende opp med gjeldende resultat.

Lysten på smått i huset er såpass lav at Daglig Leder nå har et fast søk på Finn.no på «brukt hest + Rogaland». Vi håper naturligvis at vi aldri kommer i den situasjonen at vi faktisk kjøper en hest. Jeg sliter for eksempel med tanken på å frakte marakkelset i el-bilen. Man må vel legge ned setene og allslags for å få fraktet dette dyret. Poenget er at dette hesteopplegget ikke dør helt, all den tid alternativet er som det er.

Vi har gjentatte ganger forsøkt, desperat, å få utvidet denne lista. Vi har foreslått alt fra ny iPad og sykkel til . På mitt mest desperate tilbød jeg 10.000 kroner i kontanter, brus til frokost og taco hver dag. Barnet er urokkelig. Hun skal ha lillesøster eller hest. Hvis dette enorme presset ikke gir seg er jeg altså i markedet for en rekkehusvennlig, pottetrent hest som kan trives på et kott i et byggefelt med et samlet uteareal på ni kvadrat. Tips mottas med takk.