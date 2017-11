Studenter i Oslo, Bergen og Trondheim kjører buss og tog, eventuelt sykkel, for å komme seg på forelesing. Det må de, for det finnes bare noen ganske få p-plasser utenfor studiestedene, melder NRK Rogaland forrige uke.

Disse studentene venner seg dermed til et reisemønster de må ta med seg inn i arbeidslivet. Ett av de viktigste tiltakene for å nå togradersmålet, altså holde den globale oppvarmingen under to grader, er nemlig å redusere utslippene fra transport. Oppskriften er å reise kollektivt, gå eller sykle.

Parkeringsavgift, eller rett og slett færre p-plasser, er tiltak som viser seg å få flere til å reise kollektivt. Arbeidstagere begynner å venne seg til at arbeidsplassen ikke tilbyr parkering.

En god løsning for dem som ikke kan kjøre bil i Rogaland, er den rabatterte kollektivbilletten Hjem-Jobb-Hjem. For 500 kroner i måneden reiser nå 35.000 arbeidstagere kollektivt i hele fylket.

Når flere reiser kollektivt, er det en gevinst for miljøet, samt bidrar til bedre kapasitet på veiene. Og jo flere som lar bilen stå, jo raskere kommer bussen fram.

Derfor er det synd at det utdannes en ny generasjon arbeidstagere ved Universitetet i Stavanger som venner seg til å parkere gratis på de 1500 p-plassene på Ullandhaug. Eirik Faret Sakariassen, SV, foreslår derfor å innføre parkeringsavgift. Til NRK Rogaland sier han at tiden er overmoden.

Det er vi enige i.

Pål Christensen

Mats Danielsen (Frp) iler til og synes synd på studenter fra Ålgård og Bryne. Jørgen Sjøberg, i Studentorganisasjonen, legger seg på samme linje og sier det er tungvint for de på Tasta å ta bussen. De må nemlig innom sentrum!

Noen er mer avhengig av bil enn andre, og vi ser at det kan være en fordel for studenter bosatt eksempelvis i Bjerkreim å kjøre bil til forelesning. Det er imidlertid ikke et godt nok argument for å beholde 1500 gratis p-plasser.

Studenter bosatt i distriktet er ofte hjemmeboende, og dropper studielån. Siden flere av dem åpenbart har råd til bil, kan de også ta seg råd til å betale for parkeringen. Med parkeringsavgift vil det også lettere nettopp for studenter fra distriktet - der kollektivtilbud ikke er godt nok - å finne plass.

De som bor på Tasta derimot, bør tenke på miljøet, ta en for laget og kjøpe seg et busskort.