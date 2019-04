Bidetdidelido

I Japan får du toaletter som gir full underspyling, føhn og sideskill. I Norge snurredass med dertilhørende tømmetraumer når tæla går. I Kina stådoer man helst aldri, aldri, aldri, aldri vil tenke på igjen. På utested i Tyrkia dovakt som tar forhåndsbetalt per tørk med papir man har forespeiler seg å bruke. I Tyskland, kjent for sine analyser av det meste, er vinkelen på skålen gjerne slik at man får grundig utsikt til ... eh... sluttproduktet om man vil få med seg alle de finere detaljene av prosessen. Du har fireseters urnorsk hyttedo med iskalde seter, utsikt til fjellheimen, bilde av Kong Haakon og halvmorken Donaldpocket hengende i hyssing. Slitne 70-tallskontortoaletter i oransje porselen. Franske mikrodoer, så små at knærne tar borti døra, der velfødde amerikanske turister må ha drahjelp for å komme ut igjen. Automatiske, lunefulle flyplassdoer som spyler deg bak tre ganger før du rekker å gjøre deg ferdig, men som nekter å trø til når jobben er gjort. Forbrenningsdo som sender ut indianske røyksignaler når det er ledig til nestemann. Hellas – der avløpsrørene ikke tåler dopapir. Togdoer med skrekkblandet frydefull utsikt rett ned til skinnene. Futuristiske toaletter med glassdører som skifter til ugjennomsiktig når man trer inn. Lave doer. Høye doer. Med doring eller uten.

Og så er det noen som har en følgesvenn. En litt stusslig Robin til en trofast Batman. For ute på det italienske badet i huset fra 1400-tallet der hun hadde et lite våropphold sto den. Snublende usentralt plassert. Bideet. Nedstøvet. Unnskyldende for at det er til. Statistikken viste at slike vaskebekken finnes i 97 prosent av italienske husholdninger. I Frankrike 42 prosent. I Norge praktisk talt ingen steder. Men i Italia har den vært et must helt tilbake fra 1700-tallet. Hun hadde aldri forsøkt, og testet derfor først fra sidelinjen. Vannstrålen fra bideet sto friskt og ufortrødent halvannen meter opp og to meter ut i rommet. Hun fniste ved tanken på småvokste italienerne som ble løftet av skålen av trykket. Endelig skjønte hun logikken bak bideet. Hun tok seg i å nynne en Knutsen og Ludvigsen-klassiker i det hun gikk ut: «Bidetdidelido, bidetdidelido, bidetdiddelido».