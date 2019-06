Jeg sank ned i stolen. Tottenhams første Champions League-finale noensinne kunne ikke startet verre.

Var det sånn det skulle bli, altså? Dette vi hadde drømt om i årevis og grugledet oss intenst til de siste ukene. Skulle det ende opp i 90 minutter med ren smerte og ydmykelse?

Salget av leiligheten hadde gått greit, men flyttekaoset var langt fra over. Ny eier ville flytte inn én måned før vi kunne overta det nye huset. Hele bøtteballetten - som talte to voksne, to på snart fem og en baby - hadde derfor booket oss inn i en liten Airbnb-leilighet et steinkast fra den gamle, som vi flyttet ut fra fordi den var blitt for liten.

Den enda mindre Airbnb-leiligheten, som nå var fylt opp av flytteesker, barn og andre ting jeg ikke hadde oversikt over, egnet seg dårlig for Champions League-finaler. I hvert fall med Tottenham i hovedrollen, siden Tottenham-scoringer har en tendens til å medføre brøling – noe min Arsenal-elskende kollega fikk smertelig erfare da kveldsvakten vår havnet på samme dag som årets semifinale.

Å se finalen på pub var vurdert, men utelukket. Der var det overhengende fare for å møte Liverpool-supportere. Liverpool-supportere kan være hyggelige nok, de. Helt til de vinner fotballkamper.

Da var det tryggere med en togtur sørover til barndomshjemmet. Det var garantert fritt for røde drakter og fulle menn som ville synge «You’ll never walk alone». Å se Facebook bli tapetsert med YNWA fikk holde i massevis.

Og nå var altså Liverpool i ferd med å vinne det viktigste av alt.

Det er mange tanker som strømmer gjennom hodet når favorittlaget ligger under. En vanlig prosess er å gå gjennom alle store målsjanser og ergre seg over at det ikke ble mål. Eller at dommeren har oversett åpenbare straffespark, eller godkjent scoringer til motstanderne som burde vært annullert.

Men denne gangen klarte jeg ikke skylde på noen. Jeg følte meg handlingslammet. Tottenham gjorde et hederlig forsøk, og den omdiskuterte straffesituasjonen var kvalitetssikret av VAR - som tross alt må få mye av æren av at Tottenham i det hele tatt var der de var.

«Jaja, det er jo bare fotball», prøvde jeg å tenke. Det hjalp heller ikke. Folk som avskriver viktigheten av fotball fordi det bare er fotball, forstår ikke fotball.

I det 87. minutt var alt håp ute.

Men bare for denne sesongen.

Neste år blir det andre baller.