DRØSET Vi må redde planeten

Vi må redde planeten sa an, for det atte nå holde det på å gå den veien så hønen sparke. An hadde akkorat vert nede ved Stokkenvannet, det lille, å tisst med kongepoddelen Frederic, den hjernedøde kjøteren.

Å det e jo klart, atte der kan ver masse gode gjødsel i en skvett poddeltiss. Eller kan der ikke det?

Jaffal så tror je atte dette miljøengasjementet til von Winckelhumpen begynte med atte han fikk bygd seg dette drivhuset i haven, så e sjikkelig flott, å så har et vidonderlig glassmaleri av den hellige jomfruen med en agork i enden. Ja, for all del, i enden av drivhuset, altså, å så polakken dis har lavt, selv om an ikke forriktige polakk, for det atte an komme fra borti Baltikom, men katolikk e an jaffal for det.

Efter det gikk von Winckelhumpen over fra Høire til Senterpartiet når der va valg, å så kjøpte an seg en sånnen Teslen-bil så ikke har motor, men går på batteri, eller noe sånn.

Så va det atte der sto i avisen atte nå skolle de bondetampene så melde seg inn i byen vår ha med seg et nott byvåben for det atte der ikke finnes vinranker i Stavanger. Å helledossen så von Winckelhumpen sa - det e jo bare å gå i gang å dorke vinranker, så kan de få se, atte det e noe vi har hatt i årevis å vel så det - så nå lave von Winckelhumpen sine sin egen økologiske mosserendes vin, å det tror je, bare sånn deg å meg imellom, atte komme til å bli ganske sure greier.

Efter atte von Winckelhumpen ble så økologiske har an jammensanten begynt å se på om an ska få seg en vindmølle i haven, til å lave strøm til batteriet til bilen, i steden for det dieselaggregatet så an har ståendes bag garasjen i dag.

Je tror bent frem det e lige før an melde seg inn i Miljøpartiet De Galne, eller hvossen det nå staves.

Hva gir du meg?

Je tar meg heller en liden jinn, je, økologiske, eller ikke økologiske, samme notten gjør det.

Der kan ver masse gode gjødsel i en skvett poddeltiss