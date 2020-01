Nå skal oljelobbyen bli grønnere

KOMMENTAR: «Sjefslobbyist» Karl Eirik Schjøtt-Pedersen er ferdig i Norsk olje og gass. Mange nikker nok fornøyd, ikke minst politikerne og miljøvernere. Men også strategene i mektige Equinor.

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen gir seg etter nesten fem år som sjef for oljenæringens bransjeforening Norsk olje og gass.

At champagnekorkene gikk i været hos miljøverne og norske klimaforskere da Schjøtt-Pedersen fredag trakk seg som toppsjef i bransjeforeningen Norsk olje og gass, burde ikke overraske noen.

For dem har den gamle Ap-statsråden, som i nesten fem år har tronet på toppen av Norges største og viktigste næring, i beste fall vært en maktfaktor med oljesvart retorikk og ensidig hyllest av det norske olje- og gasseventyret.

I verste fall har sjefen for oljenæringens bransjeforening brakt halvsannheter og faktafeil til torgs for å fremme næringen.

Senest i mai beskyldte 15 norske forskere Karl Eirik ​Schjøtt-Pedersen for å feiltolke FNs klimarapport i norske medier. De var hovedforfattere for flere av FNs klimapanels hovedrapporter, og hadde stor erfaring med klimapanelets arbeid.

“Det er viktig for oss å forklare hva rapporten sier om produksjon av fossil energi,” sa forskerne blant annet i Morgenbladet.

Schjøtt-Pedersens påstand, hevdet forskerne, var at klimapanelet har uttrykt at en fjerdedel av energien ​må komme fra fossile brensler, selv i 2050. Men dette stemmer ikke, ifølge forskerne.

De sa videre at det er feil å bruke dette argumentet i diskusjoner om hvorvidt Norge bør fase ut oljeindustrien, slik de mener Schjøtt-Pedersen har gjort.

Fortellingen om Olje-Norge

I 2018 tok Schjøtt-Pedersen til motmæle mot miljøorganisasjoner og det han kalte deres “fortellinger om at Norge må stoppe med olje- og gassvirksomhet fordi det ikke er lønnsomt”. Og at Norge taper penger på leteaktiviteten på norsk sokkel.

«Denne fordreiningen av fakta er farlig. Olje- og gassnæringen er selve grunnfjellet for Norges velferdstjenester,» skrev Schjøtt-Pedersen i en ytring i NRK.

Schjøtt-Pedersen har gitt sin versjon av fortelling om Olje-Norge. Han sier selv han har levert på det som var bestillingen da han startet i jobben våren 2015: Få fram oljeindustriens syn i den offentlige debatten.

Men kilder sier til nettavisen E24 fredag at flere av medlemsbedriftene har ønsket en grønnere profil og at interesseorganisasjonen har vært for lite opptatt av det grønn skiftet.

Equinor, som den største og mektigste aktøren av alle i norsk oljeindustri, setter alt inn på å markere seg som er et bredt energiselskap som satser sterkt på bærekraft.

Selskapet har betalt for massive annonsekampanjer for å påvirke opinionen. Budskapet i 2019 var blant annet at det er viktig at den oljen som produseres, er så ren som mulig. En podkastserie om klima og energi i Aftenposten var kontroversiell.

Risiko

Aftenbladets kommentator Hilde Øvrebekk mener Norge trenger en ny olje- og gassfortelling, en annen enn den fortellingen som i dag handler om at norsk olje er renest i verden og at gass skal fortrenge kullkraft.

Det er en fin fortelling, fordi den passer så godt inn i argumentasjonen om at olje- og gassproduksjonen må fortsette som før her i landet. Og det vil selvfølgelig være best for både arbeidsplasser og norsk økonomi hvis det viser seg å stemme.

«Men så er det ikke sånn at vi kan se inn i framtiden eller påvirke den i vår retning dersom andre drar i en annen. Det er her risiko kommer inn. Skal vi stole blindt på vår egen fortelling, eller skal vi se risikoen inn i øynene og tilpasse oss det verden rundt oss holder på med?» spør Øvrebekk.

Og det er nok akkurat her styret i Norsk olje og gass vil legge diskusjonen om ny administrerende direktør.

Grønnsvart lobbyist

Styreleder Monica Th. Bjørkmann har ikke mer enn en måned bak seg i vervet. Bjørkmann er sjef for entreprenørselskapet Subsea 7 med norsk hovedkontor i Stavanger. Dette blir hennes første store oppgave som styreleder.

Hun må finne en ny toppsjef for arbeidsgiver- og interesseorganisasjonen som organiserer både oljeprodusenter og serviceselskaper.

Denne personen må være grønnere i sin retorikk og fortelling om Norge som energinasjon.

Han eller hun må fullt ut erkjenne at industrien er en del av problemet og jobbe for en mer framtidsrettet industri. Det sa også Schjøtt-Pedersen selv da hans avgang ble kjent - ord vi ikke har vært vant med fra den kanten tidligere.

Det kommer også tunge medlemsbedrifter som Equinor og Aker Solutions til å kreve. Selskaper som allerede prøver å få et grønnere image og har gjort store fornybarinvesteringer - hovedsakelig i havvind.

Samtidig må den nye sjefen være spiselig for de mange mindre oljeselskapene og leverandørene som først og fremst ser olje og gass i horisonten i 50 år til.

Den spagaten blir den nye sjefens største utfordring.

