Hun holdt på å ramle av sofaen, Daglig leder. Hun holdt seg til magen med den ene hånden og tørket tårer med den andre. «Jeg dauer!», ropte hun, uten å tenke på at naboen hadde lagt seg og at hun kunne høres over det ganske Tjensvoll.

«Sorry, men jeg...Hahahahaha!!!».

«Såååå, du synes ikke...?»

«HAHAHAHAHA! Jeg tisser snart på meg! Slutt!»

Og der sto jeg, iført det jeg trodde var et moteriktig plagg for herrer, innkjøpt av min mor, med assistanse fra min datter. De to har skarpe øyne for motebildet, og til alt overmål hadde de fått hjelp fra en ansatt i en forretning som fører herrekonfeksjon - i selveste Oslo. Valget hadde falt på en såkalt hawaiiskjorte, et plagg som etter alle solemerker er siste skrik. Min datter mente at pappa «endelig kan få noe som minner om en kul stil». Jeg arver, ser du, stort sett alle mine klær av en kamerat på Bogafjell. Det meste er teknisk tøy, stammer fra idrettslinja og stort sett alt står det «Gand vgs - best på læring i sentrum» på. Denne ordningen fungerer utmerket, selv om jeg har merket at jeg aldri blir spurt til råds når det gjelder herremote eller mote generelt.

Men der sto jeg altså, i kjelleren, og hadde iført meg mitt eneste klesplagg som virkelig er i tiden, et slags siste skrik. Det var dette oppsynet som fikk Daglig leder, min støtte i livet, til å kaste etter pusten. Det var rett før hun fødte, og hun er ikke en gang gravid, så vidt jeg vet. Hun lå på et tidspunkt i fosterstilling og ba om nåde.

«Vær så snill! Jeg klarer ikke mer! Hahahaha! Ta den av! Jeg...HAHAHAHAHA!»

«Så du synes ikke den var...fin?»

«Jo, den er kjempefin. Hahaha! Den er faktisk kjempekul den skjorta. Men..HAHAHAHA! Jeg tisser snart på meg!»

«Men hva er da problemet?»

«Pro...hahahaha!..prob...hahaha!..problemet er at...hahahaha! Når DU har den på....FLYTT DEG», ropte hun, og stormet inn på toalettet.

«Så den er fin, men JEG kan ikke..»

«HAHAHAHAHAHA!»