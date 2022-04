– Vi har to og et halvt år på oss for å unngå at klimaet går aldeles åt skogen

PODKAST: Vi har 2,5 år på oss for å unngå at klimaet går aldeles åt skogen. Hva passer vel bedre da enn at Norge lager en oljeplattform som sprekker med cirka 100000000 milliarder millioner, men som er lønnsom likevel.

Eivind Aarre Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Denne uka kom FNs klimapanel med sin nye rapport. Nok en gang uler alarmen: Utslippene har aldri vært høyere og det haster å snu utviklingen, ifølge rapporten.

– Hvis vi skal ha sjans til å nå 1,5 gradersmålet må utslippstoppen være nådd innen to og et halvt år. Men det holder ikke å stoppe utslippsøkningen innen 2025, vi må også redusere utslippene med 43 prosent innen 2030, gjengir Leif Tore Lindø fra rapporten.

– Hvis du er pessimist, kan du tenke at vi kan komme i en situasjon hvor Norge foretar mange grep for å gjøre noe med klimaet, som både ødelegger norsk natur og gjør alt mye dyrere, uten at det nytter noen ting. Vi redder ikke klimaet allikevel - man får i pose og sekk på feil måte, sier Harald Birkevold. Han nevner bygging av vindparker og elektrifisering av oljeplattformene på norsk sokkel som eksempler på tiltak som får konsekvenser for naturen og den enkeltes lommebok.

– Og dette er en betraktning også politikere vil gjøre. De vil bli gjenvalgt og skal prøve å styre et land. Du blir ikke nødvendigvis veldig populær da: Hvis du både får dyr strøm, bygger ned naturen og det omtrent ikke har effekt, er det en god sjanse for at det kan skape noe sosial uro og at det ikke er noen popularitetskonkurranse, sier Jan Zahl.

Hele klimadiskusjonen får du høre i denne ukens Aftenbla-bla.

Klima er ikke det eneste som står på menyen i episoden. Der får du også en kjapp innføring i Martin Linge-skandalen, tysk kamasutra/gramatikk og litt om media og Janne sine andakter. Og så blir det bursdagsfeiring. Hurra!

Ti ekteskapsråd fra Lindø

Og for dem som er i et ekteskap eller vurderer å ta en slik retning på livet sitt: Du får også Leif Tore Lindøs liste med ti ekteskapsråd.

– Ekteskapsråd nummer to: Følgende er ikke romantiske gaver, viser det seg: Potteplanter, gavekort på CD, koffert, ekstrautstyr til høytrykkspyler, kjekk kveldstur til mine foreldre, sier Lindø.

Du kan lytte til og abonnere på Aftenbla-bla i iTunes, på Spotify eller der du finner dine podkaster. Du kan også høre ukens episode her: