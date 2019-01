Den hemmelige nissen

Det hadde vært en helt vanlig lille julaften. Tidsoptimisme snudd til tidspessimisme, den ene pakken man alltid glemmer å kjøpe, overspente unger som synes det siste døgnet er ulidelig langt. Men nå hadde hun kveldsroen hjemme med guttungen som selskap ved bordet. Så hamret det på vinduet. Begge hoppet i stolene. Så lo de. Sikkert naboungene ute på førjulshekkan. De fortsatte puslespillet. Men de gløttet nervøst mot ruta.

Ute var det helt mørkt. Så kom det en laaaang hånd til syne. Den gled oppover ruta. Stanset. Og så hamret det igjen.

Guttungen krøp sammen. Mor fikk økt puls og flashback til diverse grøsserfilmer, men dro likevel krakken bortom glaset for å se. I hagen sto en rødkledd skikkelse. Med lykt. Den hoiket muntert.

Nå bodde hun jo ikke i byens peneste strøk, om hun nå engang bodde øverst i gata der mye foregikk på nattestid nederst i gata. Det hadde ikke vært uventet om noen av strøkets løsere fugler hadde fått en lys idé om å spe på lommeboka litt, sånn rett før jul.

Hun åpnet likevel verandadøren, i julens ånd. Med mobilen klar i hånden. Over plenen kom en nisse stigende. Med sekk. Han unnskyldte seg for å være et døgn for tidlig ute. Hilste høflig med navn på guttungen som sto forskremt klemt bak mor. Nissen hadde med innpakkede sjokolader til store og små. Han konverserte trivelig, takket nei til eple og julekake, pakket sekken og takket for seg og tasset avgårde.

De kikket ut vinduet. Nisselykten danset slingrende ned gaten. Så forsvant både nissen og lykten i en bil.

Etterpå, satt hun og guttungen fortumlet og så på hverandre. «Hva var det?», spurte han. «Jeg tror ikke det var noen voksne jeg kjenner. De hadde brukt døra. Håper jeg. Dette må være noen av dine venner, de er troende til det meste», mente han lattermildt.

På Facebook var det lite hjelp å få. - Hva mener du med at du ikke vet hvem det var? Nissen, Såklart, sa en av vennene. Hun klarte ikke helt å tro på det. Som snart middelaldrende har man som regel lagt fra seg troen på nissen.

Men uansett, nissefar: Takk! Sjokoladene var gode. Om vi lover å være snille dette året, kan du bruke døra neste gang? Da lover vi å smile også.