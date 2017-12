Hun fikk en god juleklem, og leverte fra seg sin gave. Mottakeren sto litt beskjemmet, og stotret frem et unnskyldende: "Din gave havnet dessverre i feil pose, så den er i Ålesund." Lille julaften fant en venninne ungenes gaver under bilsetet, forventet ankomst blir nå januar/februar.

En slektning oppdaget at findressen hans ved en inkurie var havnet i Bergen, noe som var litt irriterende, ettersom han selv hadde reist fra andre enden av landet i visshet om at dressposen ventet på gutterommet. En venninne nevnte beskjemmet at hun hadde åpnet et lite brukt overhylle i skapet på gangen og endelig funnet den savnede posen med gaver til moster Jorunn, god jul 2013... Og nå var moster borte, og konfekten var utgått, eller var den det? Best før, men ikke dårlig etter, man vil jo tenke på miljøet, og nå har hun plutselig gave til svigerfaster Brit som fyller 92 i januar.

Vel hjemme igjen fra juleferien kom sms med spørsmål om ikke hun hadde fått med seg et par ting som ikke var hennes. Hun svarte eplekjekt nei, men etter et dypdykk i posene dukket det opp både det ene og det andre, samt at hun hadde en gnagende mistanke om at hun hadde glemt noe.

På vei ut døra til jobb og et forsiktig smak av hverdag ramlet det ned en pose begravd under vinterdressene. I den lå pakkene hun skulle ha levert til de impulsive, som plutselig ble så lei av kulden og dro, så nå fikk de nyttårspakker i stedet, og herrefred det hørtes herlig ut med palmesus og null julestress. Hvordan var forresten rutinen for å mest taktfullt få ut av folk hvor den altfor store/lille/trippelversjonerende gaven var kjøpt? Noen tok det som en personlig fornærmelse, en synd på linje med å resirkulere gaver fra året før tilbake til den du fikk dem fra.

Neste år kom hun til å gjøre det enkelt: Etisk handel-Afrika-geiter til hele gjengen. Happy speiskrissmass.