Det e helste for det atte von Winckelhumpen sine e veldig opptadde av det. Ja det eke det atte de springe ned terskelen i Domkirken i tide å utide, hvis ikke julaften e tide å utide, da. Von Winckelhumpen sine tenke først å fremst på kongepoddelen Frederic, den hjernedøde kjøteren.

Frederic e nemlig litt av en friskos, å når an får det over seg, springe an bort til bispeboligen for å lege med ekornene der, noe så bruge å gå helt fint for alle andre enn ekornene, men der e jo så mange av de.

Den forrige bispen, nei ikke han siste så nesten ikke va der - men han før - klagte en gang til von Winckelhumpen sine over det an mente va usømmelige oppførsel fra Frederic sin side, mod det så je har forstått må ha vært et frøkenekorn.

Dette e selvfølgelig en oppførsel så vi her oppe på Egenes vil ha osser frabedt, ja fra bispen sin side allså. Vi må jo konne slippe hondene våres ud, uden atte bispen ska legge seg opp i det.

Hva gir du meg?

Har ikke bisper noe aent å ta seg til?

Nå vet jo ikke je akkorat hva så e bispen sine oppgaver, udenom å ver en slags oppersteprest for de andre prestene, så da må ver en slags nedersteprester. Han har jo denne bispestaven så an må holde på med, men ellers kan det ikke ver så masse.

Å så har je hørt det, atte bispeboligen på Egenesveien har en udsøkte vinkjeller. Å det e jo klart, atte der kan jo bispen forsyne seg, når an e leie av å holde på med staven sin, å før an må på et av disse evindelige visitasene sine.

Gå an.

Hvem e det så sie visitas i våre dager?

Ikke je, jaffal. Je pleie vel ikke å si atte von Winckelhumpen gjorde en visitas hos oss? Nei, de må ta seg sammen.

E der noe vi har vert gode til her på Egenes så e det å fornye osser til å ble moderenes. Vi har fornydd osser så lenge, atte det e blitt en tradisjon.

Je bler helt altererte.

Nå ma je jammensanten ha meg en liden jinn.