De svenske velgerne løste ingen av problemene de etablerte svenske partiene har stritt med de siste fire årene. Tvert imot bekreftet de at svensk politikk består av to blokker uten flertall og et stort, ytterliggående høyreparti, Sverigedemokraterna (SD), som ikke hører hjemme i noen av blokkene.

Kort tid etter valget for fire år siden var Löfven klar til å skrive ut nyvalg, som svenskene har mulighet til, for å «få orden» på velgerne. Nyvalget ble avlyst, og søndagens resultat bekrefter at slike tiltak ikke bidrar til å disiplinere velgerne.

I Norge ville en regjering med Löfvens basis i parlamentet trolig blitt sittende fram til den eventuelt hadde gått på et nederlag i avstemningen om en konkret sak, for eksempel statsbudsjettet. Sverige har derimot såkalt investitur, som gjør at regjeringen trenger et innsettelsesvedtak fra Riksdagen. Denne avstemningen finner sted om to uker, og det er lett å forstå at Löfven ikke kaster kortene før det tegner seg et bilde hvordan den avstemningen blir. Avisen Aftonbladet mener det er minst 12 tenkelige svar på regjeringsspørmålet

Hvis den borgerlige Alliansen går sammen med SD om å stemme ut regjeringen, vil oppdraget sannsynligvis gå til Ulf Kristersson, leder for Moderaterna, svenskenes svar på Høyre. Også han er avhengig av SD-støtte, et parti heller ikke Alliansen vil samarbeide med.

Alternativet er at noen partier faktisk avstår fra å stemme og dermed passivt innsetter og avsetter regjeringer.

SD er uten tvil valgvinneren. Med en framgang på nesten fem prosentpoeng ser de ut til å lande på 17,6 prosent. Partiets fremmedfiendtlighet, rasistiske under- og overtoner, samt deres nazistiske fortid gjør likevel samarbeid med dem vanskelig for alle de andre.

Det er veldig lett å forstå at de etablerte partiene ikke vil bli identifisert med noe av det grumset som fins i og rundt SD. Samtidig er det ikke sånn at 17,6 prosent av svenskene er rasister eller nazister. Oppslutningen om SD er også et klart signal om at folk er misfornøyde med de økte forskjellene i Sverige, misfornøyde med penge-, medie- og politikkeliten og misfornøyde med EU og Brussel.

Stort sett har svaret på dette vært at etablerte medier og partier bare ytterligere distanserer seg fra SD, grovest illustrert ved at Sveriges Television fredag tok avstand fra noe SD-leder Jimmie Åkesson hadde sagt i partilederdebatten.

SD skal ikke i regjering, men de andre har lite å hente på å fryse et så stort parti ute fra alt. En begynnelse kan være å gi dem verv i Riksdagens komiteer ut fra den styrken folk har gitt dem. Utfrysingen i perioden som nå er over, gav bare næring til ny vekst for SD. Den kan forsterkes